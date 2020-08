Beaucoup de belles annonces pour Donjons Minecraft ont été partagés aujourd’hui, et nous n’aurons pas longtemps à attendre avant de rester coincés dans chacun d’eux.

Le jeu devrait recevoir un DLC ‘Creeping Winter’, une mise à jour gratuite du jeu et une version physique sur toutes les plateformes le même jour, le 8 septembre. La version physique au détail s’appellera «Hero Edition» et comprendra en standard le DLC Jungle Awakens, le DLC Creeping Winter, le jeu de base et des produits cosmétiques uniques.

En ce qui concerne ce DLC Creeping Winter, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre:

le DLC d’hiver rampant apporte une tempête hivernale qui menace de consommer tout ce qu’elle touche. La seule chance d’arrêter le gel mordant est pour un héros de prendre de nouvelles missions et de nouveaux ennemis implacables! Puisqu’aucune bonne action n’est sans récompense, disons que ce sont les chercheurs qui gardent toutes les nouvelles armures, armes et artefacts que vous rencontrerez en cours de route. Faites juste attention aux nouveaux monstres effrayants et à la glace glissante sur votre chemin pour sauver la situation!

La mise à jour gratuite que nous avons mentionnée, également disponible le 8 septembre, devrait ajouter de nouveaux marchands et des essais quotidiens.

Sauvegardez les marchands capturés que vous rencontrez pendant que vous jouez au jeu et ils seront tellement reconnaissants qu’ils s’installeront dans votre camp! Le forgeron améliorera les objets pour vous, et l’emballage cadeau vous permettra d’échanger des objets avec d’autres joueurs en multijoueur. Les marchands peuvent également être améliorés pour un stock supplémentaire. Les essais quotidiens offriront chaque jour de nouveaux défis amusants! Les essais quotidiens apportent des changements sauvages aux mécanismes du jeu qui vous offrent des défis difficiles, expérimentaux ou amusants à surmonter.

Beaucoup de trucs sympas sur le chemin, alors. Êtes-vous impatient de découvrir le nouveau contenu? Envisagez-vous peut-être de vous procurer une édition physique du jeu? Nous écouterons ci-dessous.