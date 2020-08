Mini Motor Racing est l’une de ces franchises avec suffisamment de tradition pour nous tenir compagnie depuis 2011. Maintenant, grâce à l’annonce de Mini course automobile X, nous obtenons la livraison définitive de la célèbre saga des «muscle cars» à Nintendo Switch.

Et c’est qu’il a été le propre distributeur en charge de Mini Motor Racing X, The Binary Mill, celui en charge d’annoncer que le titre de course arcade arrivera ensuite sur l’eShop de l’hybride de ceux de Kyoto 17 septembre 2020 au prix de 19,99 euros. Ensuite, nous vous laissons avec sa bande-annonce officielle:

Mini Motor Racing X nous invite à nous plonger dans un monde plein de nitro, qui nous mènera vers des îles tropicales, des quais ou des ruines abandonnées, et où les PETITES voitures nous apportent beaucoup de plaisir! Tout cela, chargé de des dizaines d’améliorations et fonctionnalités non publiées jusqu’à présent dans la franchise, comme le multijoueur local en écran partagé ou les actualités en ligne. Enfin, et en attendant d’entendre vos impressions sur ce titre, nous vous laissons un bref résumé officiel et une petite galerie d’images:

Prenez le contrôle de ces petits coureurs et battez-vous pour amasser une fortune et gagner le droit de vous vanter dans plus de cinquante environnements magnifiques! Glissez sur les îles tropicales, propulsez la nitro dans des paysages urbains au néon et parcourez le monde en prouvant que vous êtes le roi des micro-muscle cars! Avec un mode carrière massif, des dizaines de voitures à débloquer et à améliorer et quatre championnats diaboliques à conquérir, vous voudrez peut-être amener un ami et essayer la coopérative de canapé locale. Si vous voulez juste une action rapide, accélérez dans le multijoueur en ligne et affrontez des amis dans l’un de ses 52 environnements époustouflants. Caractéristiques principales: Mode course: collectionnez des dizaines de voitures et participez sur plus de 50 pistes dans des centaines de courses avec des images vibrantes et magnifiques, de jour comme de nuit et dans différentes conditions météorologiques. Mode de combat « Type X »: la même action ancienne, mais avec le chaos supplémentaire des armes. Disponible pour le mode carrière et les courses multijoueurs. Améliorez votre équipe: débloquez des dizaines de voitures et augmentez vos gains pour les transformer en véritables bêtes sur l’asphalte. Multijoueur – Multijoueur en ligne avec jusqu’à quatre amis et coopérative locale (campagne). Plusieurs façons de jouer: jouez à la première personne, à la troisième personne, avec une vue plongeante ou en utilisant d’autres options amusantes à votre disposition. Voir également Cross-game en ligne avec d’autres plateformes, y compris la réalité virtuelle. Fonctionnalités exclusives de la Nintendo Switch: Invitez facilement vos amis à jouer grâce au nouveau système d’invitation en ligne. Écran partagé local pour jusqu’à 4 joueurs (avec prise en charge de 2 et 3 joueurs). Amélioration du mode « Type X ».

