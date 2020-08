Le 10 janvier 2019, nous avons reçu un metroidvania de Bombservice et rdein, Momodora: Rêverie sous le clair de lune. Ce quatrième opus, situé 400 ans avant les événements de Momodora I, a remplacé le protagoniste habituel de la franchise, Momo, par une prêtresse nommée Kaho. Armé d’un arc, une curieuse feuille d’érable qui jouait le rôle d ‘ »épée » et sa capacité à devenir un chat, il avait une mission sacrée pour mettre fin à la malédiction qui mettait en danger son village, Lun. Maintenant, environ deux ans plus tard, sa suite spirituelle, Minoria, prendra le relais. Cela va-t-il 10 septembre? Nous vous en parlerons tout de suite!

Après être passé par PC, Minoria sort une bande-annonce et annonce qu’elle sortira sur le marché des consoles le 10 septembre

Cette fois, ils ont opté pour un lifting, remplaçant les graphismes pixel art et le rapport hauteur / largeur 4: 3 par un Esthétique visuelle en HD qui combine des arrière-plans faits à la main avec des modèles 3D qui ont reçu une dose reconnaissante d’ombrage cel. Si vous demandez à l’éditeur de ce texte, il vous dira qu’il aurait préféré qu’ils gardent le pixel art d’antan, n’envoyant que les rayures noires caractéristiques du « 4: 3 » pour faire frire les asperges, mais bon, si on ignore un peu les visages des personnages humanoïde, cette proposition semble assez globalement. Il s’agira de s’y habituer! D’ailleurs, pour ne laisser personne derrière, Minoria contiendra sous-titres en 10 langues: espagnol, Anglais, japonais, français, italien, allemand, portugais, russe, chinois et coréen.

La section jouable a conservé les mécanismes et en a introduit de nouveaux, soulignant la possibilité de faire Parades avec une épée, plutôt que d’esquiver simplement les attaques en utilisant les roues de charrette classiques. Il va sans dire que, même sans transformation apparemment de chat, dans cette metroidvania, ils ont introduit des combos terre, air et sorts dont les joueurs peuvent profiter.

Voir également

Quant à l’histoire, elle se déroule dans un nouvel univers fantastique inspiré de l’Europe médiévale, étranger à Momodora, ce n’est donc qu’une suite spirituelle. L’intrigue nous place dans le Quatrième guerre des sorcières, un temps de fanatisme religieux fervent et les protagonistes sont deux missionnaires au service du Saint-Office, une organisation puissante sous le commandement de l’Inquisition. Quel est le but à atteindre? Le but de ce duo n’est autre que arrêter la cérémonie des sorcières et protéger la population de l’hérésie qui menace tout ce qu’elle sait. Sœurs Fran et Semilla réussiront ou mourront en essayant … Le sort des deux est dans nos boutons, qui gérera Semilla. Rejoindrez-vous la bataille? Si par hasard vous voulez savoir de première main ce que cette aventure peut vous offrir avant de vous lancer dans n’importe quelle épicerie, vous avez trois options: l’acheter sur Steam, la version hybride de Reverie Under the Moonlight ou goûter les premières qui sont faites de autoroute, Sauf pour Momodora III, qui ne coûte que deux dollars.

Source: communiqué de presse de DANGEN Entertainment

en relation