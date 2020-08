7 nouveaux jeux désormais jouables sur Geforce Now.

GeForce a maintenant annoncé que nous verrons 7 jeux arriver sur le service ainsi que 1 qui reviendra. Non seulement cela, mais il a également été noté que ARK: Survival Evolved bénéficiera de la prise en charge de GeForce Now, qui est une fonctionnalité qui capture des moments dans le jeu pour les partager avec vos amis. Vous pouvez consulter la liste complète des 7 jeux qui sont désormais jouables sur GeForce Now:

Nouveau sur GeForce NOW:

AutrecideSUPERHOT: MIND CONTROL DELETE (Epic Games Store) Ho Tu Lo Shu: The Books of DragonInto the Breach (Epic Games Store) Just Cause 2ThiefTrackmania Turbo (Uplay)

Revenir à GeForce NOW:

