Les joueurs gratuits de Call of Duty: Warzone peuvent avoir un aperçu du mode multijoueur traditionnel de Modern Warfare tout au long du week-end.

Un nouvel accès gratuit Guerre moderne Le week-end multijoueur démarre plus tard dans la journée pour Call of Duty: Warzone les joueurs qui ne possèdent pas le jeu complet. Cela commence à 10h PT, 13h HE, 18h Royaume-Uni et continue jusqu’à dimanche.

Dans le cadre du week-end gratuit, vous trouverez une liste de lecture moshpit contenant cinq des cartes du jeu. La liste comprend des produits de base Shoot House and Shipment, ainsi que les nouvelles cartes du port de Suldal et de Petrov Oil Rig de la saison 5. Le parc Cheshire de la saison dernière est également inclus.

Ces cartes tourneront avec un mélange de modes de match à mort comme TDM et Kill Confirmed, et quelques modes objectifs comme Hardpoint et Domination. Dans l’ensemble, c’est une bonne sélection, gardez simplement à l’esprit que vous ne pourrez pas choisir les cartes ou les modes spécifiquement.

Les week-ends multijoueurs sont toujours parfaits pour débloquer des armes et des accessoires d’armes, en particulier pour ceux qui sont arrivés tard au jeu. Tous vos progrès se poursuivent entre Warzone et le multijoueur, bien sûr, ce qui rend ces opportunités spéciales pour les joueurs free-to-play.

Au cas où vous l’auriez manqué, la saison 5 a débuté cette semaine, apportant avec elle quelques modifications à la carte de Warzone, telles que l’ouverture du stade, un train de marchandises en marche, de nouvelles zones à la gare et plus encore.

