Nous nous rapprochons de la nouvelle première de Saison 5 de Call of Duty Modern Warfare et Warzone, les œuvres d’Infinity Ward qui continuent de croître à pas de géant. Ces propositions incroyables nous offrent de longues heures de plaisir et de tests d’habileté qui, avec leur nouvelle saison, augmenteront encore plus les défis puisqu’une nouvelle faction sera ajoutée.

Comme le montre le teaser que vous pouvez voir à propos de cette nouvelle, les joueurs auront l’occasion de rencontrer la faction Shadow Company ainsi que de nouveaux opérateurs pour le jeu. Cette nouvelle faction est une unité de mercenaires composée de soldats fidèles au général Sheperd. Une figure vraiment importante au sein de Call of Duty, extrait de Modern Warfare 2.

Call of Duty Modern Warfare | Activision

L’apparition de cette nouvelle faction ne surprend pas les joueurs puisque, ces derniers jours, la société anticipait déjà son arrivée. Mais ce qui est surprenant, c’est l’arrivée de trois nouveaux opérateurs. Même si, pour le moment, il faudra attendre un peu plus longtemps pour pouvoir connaître en profondeur la grande nouvelle du jeu, notamment avec l’arrivée des trains.

Call of Duty Modern Warfare et Warzone sont disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Son succès a amené les créateurs à envisager le saut vers la nouvelle génération de consoles et que même les joueurs du monde entier ont un peu oublié qu’il y a un nouveau Call of Duty qui prépare son arrivée pour cette année, bien que pour le Pour le moment, vos informations sont basées sur des rumeurs et des fuites.