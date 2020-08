Le contenu exclusif PS4 de Call of Duty: Modern Warfare Saison 5 récemment dévoilé comprend «un site Crash familier», faisant référence à la carte emblématique de Call of Duty 4.

La liste complète du nouveau contenu exclusif de Call of Duty: Modern Warfare Saison 5 PS4 est récemment apparue sur le blog officiel PlayStation et comprend une gamme de fonctionnalités conçues pour être des exclusivités chronométrées jusqu’au 1er octobre 2020 au moins. Peut-être le changement le plus notable à venir. à la saison 5 est l’ajout de Crash en tant que carte pour le mode Survie de Modern Warfare.

«Un site Crash familier est la localisation de la nouvelle carte jouable dans le mode Survie exclusif à PlayStation», lit-on dans le billet de blog. «Profitez des longues lignes de vue ou dirigez-vous vers les toits et verrouillez un bâtiment pour survivre à des vagues d’ennemis. Obtenez Killstreaks, rafraîchissez votre chargement et réapprovisionnez vos munitions entre les rounds pour équiper votre quatuor des outils nécessaires pour survivre sur Crash.

Il existe également du contenu exclusif à la PS4 de Call of Duty: Modern Warfare Saison 5 pour Warzone, que vous pouvez consulter ci-dessous.

« Complétez votre objectif de placer premier dans un match Warzone ou de gagner le Juggernaut en multijoueur pendant que vous portez ce maillot pour Zane dans un ensemble sur le thème du football qui est gratuit pour tous les abonnés PlayStation Plus », lit-on dans l’article. « Téléchargez le Pack en accédant à la section Franchise de la boutique et faites défiler jusqu’à la section Divers. »

Le pack exclusif PS4 comprend les éléments suivants:

Skin Epic Zane ‘The Footballer’ (cette skin déverrouille l’opérateur, s’il n’est pas déjà possédé)

Plan d’arme épique «On the Volley»

Montre épique «Injury Time»

Charme épique «The Sparks»

Carte d’appel épique « Stunning Strike »

Emblème épique «Sparks Pride»

Jeton Double XP 60 minutes

Le pack de combat exclusif à PS4 sera disponible au téléchargement sur PlayStation à partir du 5 août.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Enfin, les utilisateurs de PS4 pourront gagner un plan d’arme exclusif et plus encore.

«Le plan d’arme de Grand Rapids est disponible pour gagner en missions», lit-on dans le message. « Affichez vos missions dans l’onglet Défis et terminez chaque tâche de l’objectif en plusieurs étapes pour gagner les Grand Rapids. »

«Le plan a un éclat bleu métallisé givré avec plusieurs pièces jointes, y compris No Stock pour un style de jeu mobile et agile. Obtenez de l’XP et d’autres récompenses au fur et à mesure que vous atteignez les objectifs pour gagner les Grand Rapids. »

Si vous n’avez pas encore vu la bande-annonce officielle de Call of Duty: Modern Warfare Saison 5, consultez-la sur le lien. Dans l’actualité connexe, Call of Duty: Black Ops Cold War va apparemment être «très» étroitement intégré à Warzone.