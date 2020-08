Call of Duty: Modern Warfare et le jeu de bataille royale Warzone ont de nouveau grandi, et de manière considérable, avec le lancement de l’énorme mise à jour de la saison 5 le 5 août.

La mise à jour a maintenant été mise en ligne grâce à un très gros patch. Le correctif a commencé son déploiement sur PS4, Xbox One et PC vers 23 heures, heure du Pacifique, le 4 août. Pendant que vous attendez l’installation du téléchargement, vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes ci-dessous, telles que publiées par Infinity Ward sur son site Web.

La mise à jour de la saison 5 ajoute de nouvelles cartes multijoueurs pour Modern Warfare, une nouvelle carte Ground War et un nouveau mode Mini Royale pour Warzone. Il y a aussi un nouveau Battle Pass et plus d’opérateurs, tandis que le mode Warzone se rafraîchit avec de nouvelles zones et un train de marchandises.

Pour en savoir plus sur la mise à jour de la saison 5, consultez la répartition de GameSpot de tout ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter l’image intégrée ci-dessus pour en savoir plus.

La mise à jour de la saison 5 arrive à un moment fort pour Modern Warfare et Warzone. Le jeu Battle Royale a récemment croisé 75 millions de joueurs, tandis que Modern Warfare profite des ventes incroyablement fortes du jeu et des microtransactions, en partie en raison des commandes au domicile qui gardent les gens à l’intérieur, jouent à des jeux et dépensent de l’argent pour eux.

Même avec Modern Warfare et Warzone qui se débrouillent si bien en ce moment, Activision lancera le prochain jeu principal de Call of Duty plus tard cette année. Il est maintenant confirmé qu’il s’agit d’un nouveau titre du créateur de Black Ops Treyarch. Et bien qu’il n’y ait pas encore de détails officiels sur le jeu, la rumeur dit qu’il s’agit de Call of Duty: Black Ops Cold War. La direction d’Activision a déclaré lors d’un appel aux résultats aujourd’hui que ce nouveau jeu de Treyarch se connectera à Warzone dans une certaine mesure.

Notes de mise à jour de Modern Warfare / Warzone Saison 5

MISE À JOUR DE LA PLAYLIST

Guerre moderneGuerre terrestre (Ajout de l’aéroport international de Verdansk) Plan de fusillade Rechercher et détruire Double Down (12v12) Face-off (bétail) Plate-forme pétrolière et port 24/7WarzoneBR DuosBR TriosBR QuadsBR Solos Buy Back (anciennement BR Solos Stimulus) Blood Money QuadsMini Royale Trios (Battle Royale au rythme effréné dans les zones condensées de Verdansk)

CORRECTIFS GÉNÉRAUX:

Ajout de l’inspection des armes! Correction d’un problème où les images du bundle de magasin pouvaient rester bloquées sur l’image du bundle précédent lors du défilement sur PCFixes pour éviter la déchirure de l’écran Correction d’un problème où Price et Gaz perdaient parfois leurs modèles d’oeil lors de la navigation dans différents menus Correction d’un bug où, lorsque le L’option « Headshots Only » est définie dans un jeu personnalisé, les hitboxes de l’opérateur masculin ne fonctionnent pas correctement Correction d’un problème où la portée par défaut sur le Rytec AMR ne peut pas être personnalisée Correction d’un bug où les packages de soins, les juggernauts et les largages aériens d’urgence ne se faisaient pas correctement remboursé au joueur s’il reçoit le message « Trop de véhicules, remboursement de killstreak » dans un jeu personnalisé Les rounds de puissance d’arrêt sont désormais préservés sur les armes larguées Ajout d’une brève période de décroissance lors de la transition de pas lourds (sprint, sprint tactique) à des pas plus légers (marche) . Cela s’adresse aux joueurs qui deviennent immédiatement silencieux après avoir ralenti des mouvements rapides Correction d’un bug où le choix du joueur pour les états de tir d’arme et de portée n’était pas sauvegardé et restauré après avoir interagi avec le pistolet sentinelle, la tourelle de bouclier et le paquet de soins (nous aurons le réglage des armes et d’autres ajustements d’armes dans un futur patch. Restez à l’écoute pour les mises à jour.)

GUERRE MODERNE:

Correction d’une collision invisible apparaissant dans Barakett PromenadeFix pour un bug où le canon RPK 23.0 « apparaissait cassé dans le jeu et dans le menu GunsmithFix pour un exploit où les joueurs pouvaient se donner des munitions illimitées pour un exploit utilisant le Recon Drone and Care Package PKM – Bludgeoner récupérera désormais des munitions à partir de n’importe quelle autre arme PKM Correction d’un problème où les joueurs entendaient le coup manqué pour la frappe aérienne de précision juste après l’avoir appelé Ajout d’une ligne VO lorsque l’avertissement d’alerte haute d’un joueur est déclenché Correction d’un problème où les joueurs pouvaient recevoir ‘ wallbang ‘tue en tirant sur des joueurs

WARZONE:

Nouveaux objets de butin de la zone de guerre! Les armes du goulag tourneront désormais chaque semaine entre quatre ensembles au total Augmentation de la portée des dégâts effectifs pour tous les fusils de précision semi-automatiques DMR et semi-automatiquesAugmentation de la portée des dégâts effectifs pour le FR 5.56 Correction d’un bug où la physique du joueur pouvait être contrôlée par l’hélicoptère pendant qu’ils parachutent Correction d’un problème où les joueurs n’étaient pas en mesure d’appeler des frappes aériennes Correction pour voir des pings invalides sur le capteur de battement de cœur Ajout de nouvelles lignes VO pour avertir les joueurs que des drones de reconnaissance ennemis étaient appelés à proximité d’eux (BR uniquement) Auparavant, le plus Le contrat recherché pourrait réapparaître des joueurs morts. Désormais, il peut réapparaître les joueurs du Goulag dans n’importe quel état – Correction pour le chronomètre du défi «Alive in Gas»

LIGUE D’APPEL DE SERVICE:

Correction d’un exploit à l’intérieur des kiosques bleus sur PiccadillyNouvelles pièces jointes restreintes: Muselière – Suppresseurs (tous) Optique – Viseurs thermiques (tous) Underbarrel – Merc Foregrip

MODES CO-OP (Tac Ops, opérations spéciales classiques, survie):

Team Ping est maintenant activé dans ces modesNouveaux défis: jouer Bogart – Battez les ennemis avec style tout en soutenant vos coéquipiers dans ces défis axés sur la coopération

OPÉRATIONS SPÉCIALES: SURVIE

Ajout d’une nouvelle carte, CrashFix pour l’exploit impliquant le magasin d’équipement

PC:

Stabilité améliorée L’utilisation de la RVAM est maintenant affichée dans 2 barres séparées: une pour Warzone et l’autre pour le multijoueur Ajout d’une combinaison de touches pour le klaxon des véhicules aériens dans l’onglet Killstreak et Véhicules dans le menu Options

