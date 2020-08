WWE et 2K Games ont annoncé les modes de jeu pour WWE 2K Battlegrounds, avec une nouvelle bande-annonce dans laquelle Paul Heyman révèle les détails. Voici un communiqué de presse:

BRAWL YOUR OWN WAY – MODES DE JEU WWE 2K BATTLEGROUNDS

WWE® 2K Battlegrounds, disponible sur les étagères le 18 septembre et maintenant disponible en précommande dans des formats numériques et chez les détaillants participants, vous propose une tonne de modes de jeu brutaux pour que vous puissiez BRAWL SANS LIMITES!

Paul Heyman dévoile les modes de jeu sauvages de WWE 2K Battlegrounds!

Faites la guerre dans une grande variété de vos types de matchs préférés avec de nouveaux rebondissements amusants, notamment:

MODE CAMPAGNE

Jetez-vous dans ce mode histoire solo raconté à travers un style d’art de bande dessinée en ajoutant à votre écurie de Superstars pour surmonter le prochain défi. Faites équipe avec Paul Heyman et «Stone Cold» Steve Austin alors que vous parcourez le monde à la recherche de nouvelles Superstars pour une toute nouvelle marque WWE. Incarnez l’une des 7 superstars nouvellement créées comme Bolo Reynolds et Jessica Johnson alors que vous voyagez dans plusieurs régions en combattant des superstars de la WWE tout en atteignant les objectifs de la campagne et en débloquant diverses superstars, power-ups et objets!

MODE D’EXPOSITION

Battez-vous avec vos amis ou votre famille avec jusqu’à 4 joueurs d’action en ligne ou sur le canapé dans vos types de matchs préférés, notamment:

Un contre un

Équipe Tag

Triple menace

Fatal Four Way

Match de cage en acier

Rumble royal

MODE ROI DU TERRAIN DE BATAILLE

Battez-vous pour devenir le dernier homme (ou femme) debout pendant que vous et jusqu’à sept autres joueurs en ligne brûlez et essayez de vous jeter hors de l’arène! Plus vous restez longtemps dans l’arène, plus votre score augmente. À la seconde où vous envoyez quelqu’un voler, un autre joueur qui attend à l’extérieur du ring entre dans la mêlée!

MODE TOURNOI EN LIGNE

Battez-vous en ligne pour obtenir des récompenses dans une variété de tournois à durée limitée proposant un large éventail de conditions de victoire! Gardez un œil sur… vous ne savez jamais quand un nouveau tournoi Battlegrounds pourrait commencer!

MODE DE DÉFI DE TERRAIN DE BATAILLE

Brawl de bas en haut! Créez votre propre superstar de la WWE et surmontez toutes les probabilités contre vous.

–

WWE 2K Battlegrounds est maintenant disponible en précommande en Standard Edition (PDSF 39,99 $) et Digital Deluxe Edition (PDSF 49,99 $). Les joueurs qui précommanderont l’édition standard recevront le WWE Hall of Famer Edge® * au lancement. L’édition Digital Deluxe comprend Edge, ainsi que toutes les versions de «Stone Cold» Steve Austin, The Rock et Ronda Rousey® déverrouillées au début du jeu, ainsi que 1100 Golden Bucks en prime, monnaie du jeu qui peut être utilisée pour débloquer des Superstars , ainsi que des articles cosmétiques **.

Développé par Sabre Interactive, WWE 2K Battlegrounds est classé T for Teen par l’ESRB et sa sortie mondiale est actuellement prévue pour le 18 septembre 2020 pour le système PlayStation®4, la famille d’appareils Xbox One, y compris la Xbox One X et Windows PC via Steam, la console Nintendo Switch ™ et Stadia.

Pour plus d’informations sur WWE 2K Battlegrounds et 2K, visitez WWE.2K.com/Battlegrounds, devenez fan sur Facebook, suivez le jeu sur Twitter et Instagram en utilisant le hashtag # WWE2KBattlegrounds ou abonnez-vous sur YouTube.

