Le genre des âmes est devenu l’un des favoris de nombreux joueurs, d’autant plus qu’il est présenté comme un titre prêt à tester non seulement l’habileté des joueurs, mais aussi leur patience lorsqu’il s’agit de voir les baisses constantes. devant de puissants ennemis. Et l’un des titres que vous êtes prêt à garantir la meilleure expérience aux joueurs c’est, ni plus ni moins que Coquille mortelle.

Le titre a été l’une des grandes surprises pour les joueurs puisque dans sa bêta, il a non seulement réussi à obtenir une bonne base de joueurs pour mettre leurs compétences à l’épreuve, mais même J’ai obtenu des conversions claires en ventes. Pour cette raison, avec sa première se rapprochant de plus en plus, ses créateurs n’ont pas hésité à annoncer une excellente nouvelle pour les joueurs, en particulier pour ceux qui aiment avoir une bonne collection en copie physique.

Coquille mortelle confirmez votre arrivée au format physique, bien que cela n’arrivera pas au moment de son lancement. Comme l’étude l’a indiqué, dans un premier temps, nous pourrons acquérir le jeu au format numérique et, plus tard, à partir du 2 octobre, l’édition physique du jeu fera sa grande première. Une version que de nombreux joueurs ont ajoutée directement à leur liste de souhaits.

Le titre de Cold Symmetry, Mortal Shell, nous présente une aventure avec des environnements sombres et une histoire surprenante dont nous pouvons profiter À partir du 18 août sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Mais pour ceux qui décident d’attendre la version physique, la société a partagé des détails sur ce qu’ils pourront trouver, confirmant l’arrivée du jeu avec une affiche pop-up et un livre d’art à couverture souple.