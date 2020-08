Les joueurs adorent se tester et le faire, il n’y a rien de mieux que des titres ressemblant à des âmes. Ces jeux ont réussi à s’améliorer au fil des ans, notamment en mettant à l’épreuve les compétences et la patience des fans de toutes les manières possibles. Et bien que l’une des sagas qui ressort le plus est celle de Âmes sombres, Le studio Cold Symmetry n’a pas abandonné et a proposé un beau projet.

Devenant un succès lors de sa bêta, le moment est venu de connaître sa date de sortie. Et la meilleure chose est que la société a montré qu’elle n’est pas loin d’être produite puisque, avec une nouvelle bande-annonce que vous pouvez trouver sur cette nouvelle, il a été confirmé qu’elle arrivera le 18 août sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Bonne nouvelle pour les joueurs les plus impatients.

Mortal Shell | Symétrie froide

Mais la confirmation de sa date de lancement n’est pas venue seule, mais la société a également confirmé une série de nouvelles intéressantes. Et c’est que, pour les joueurs sur PC, Cette première aura lieu sur l’Epic Games Store faisant partie de ses exclusivités temporaires. Bien que ce qui soit intéressant à propos de cette première, c’est qu’elle le fera à un prix réduit, c’est-à-dire qu’elle arrivera pour 29,99 €.

Mortal Shell sera Disponible le 18 août sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’un des titres les plus applaudis et c’est que les joueurs ont non seulement trouvé son gameplay intéressant, mais aussi son histoire. Par conséquent, c’est une invitation claire pour les joueurs qui veulent tester leurs capacités dans n’importe quel genre ou sont prêts à tenter n’importe quel défi.