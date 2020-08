Jouez à Mortal Shell via GeForce maintenant

Après avoir annoncé que Cold Symmetry ne serait pas en mesure de livrer des précommandes sur consoles pour son prochain RPG de type Dark Souls, il a confirmé qu’il serait disponible en pré-commande pour sa base de fans PC. Une réponse d’un utilisateur de Twitter, one2escape, demandant si Mortal Shell viendrait à GeForce Now, le studio a répondu avec une confirmation.

Oui, vous pourrez – Mortal Shell (@MortalShellGame) 12 août 2020

La raison des précommandes indisponibles pour Xbox One et PlayStation 4 est due au nombre écrasant de personnes prêtes à se lancer dans ce monde fantastique. Le studio n’a pas été en mesure de fournir suffisamment aux joueurs désireux de tuer ou de mourir dans l’action-RPG.

Mortal Shell se veut un RPG d’action fantastique et difficile comme Dark Souls de FromSoftware. Le simple fait de regarder les images et de voir des captures d’écran dégage les vibrations de la trilogie populaire. Le jeu sortira le 18 août sur PS4, Xbox One et PC.

Allez-vous récupérer Mortal Shell une fois qu’il sera disponible sur GeForce Now? Ou allez-vous jouer au jeu en général via un autre service ou une autre plateforme? Faites-nous part de toutes vos réflexions sur le jeu et cette histoire dans les commentaires.

Pour suivre tout ce qui concerne DGR, assurez-vous de toujours revenir ici sur notre site et de consulter notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez nous contacter, envoyez un e-mail [email protected] ou consultez notre Facebook.

PLUS: Fall Guys pourrait sortir sur Stadia et d’autres plates-formes

PLUS: Hyper Scape arrive sur NVIDIA GeForce avec un pack spécial