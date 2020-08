Démarquez-vous de la foule tout en vous faisant défoncer les balles et les marteaux. Capture d’écran: Journal du jeu Mediatonic / KotakuKotakuJournal du jeu de Kotaku Les dernières pensées d’un membre du personnel de Kotaku sur un jeu auquel nous jouons.

Je ne gère pas bien la stagnation. Si j’ai une mauvaise course dans Fall Guys, par exemple, je bricolerai souvent le costume de mon mec haricot pour une sorte de nouveau départ. Gardant à l’esprit que je suis constamment en train de jouer avec les palettes de couleurs et les motifs, voici quelques-unes des évolutions majeures que mes coupes de haricots ont traversées au cours de la première semaine du jeu.

Je n’ai pas fait la chronique de mes tenues telles qu’elles étaient utilisées, donc toutes ces captures d’écran montrent mon classement actuel. Veuillez pardonner Capture d’écran: Mediatonic / Kotaku

Le premier est le haricot de base en rose classique. Lorsque Fall Guys a été lancé, la plupart des gens sont restés fidèles à cette tenue moulante car il n’y avait pas grand-chose d’autre à choisir avant de commencer à gagner des jeux. Il y avait quelques couleurs supplémentaires, mais j’ai décidé de m’en tenir au rose car je le trouvais mignon et, franchement, je voulais jouer le plus tôt possible sans déranger trop de personnalisation. La patience n’est pas mon point fort.

Mon haricot est très sensible à propos de son pantalon perdu. Capture d’écran: Mediatonic / Kotaku

Une fois que j’ai atteint le niveau neuf, le système de progression m’a récompensé avec la moitié supérieure d’un costume de pigeon. Ses yeux morts étaient une représentation parfaite de mon âme quittant mon corps à chaque fois que je perdais Royal Fumble, alors je l’ai associé au motif qui donne l’impression que tes Fall Guys, euh, ce gars porte un boxer. J’ai aimé le petit headcanon que j’ai développé pour mon haricot: il avait un costume de pigeon complet mais a perdu la moitié inférieure dans un terrible accident de Slime Climb.

Hé, regardez, si un terrifiant prédateur veut apprendre le ballet, qui va l’arrêter? Tu? Je ne pense pas. Capture d’écran: Mediatonic / Kotaku

Quelque temps plus tard, je me suis senti tellement coupable de jouer à une copie gratuite de Fall Guys sur PlayStation 4 que j’ai acheté la paire de packs de contenu téléchargeable disponibles, ce qui a ajouté quelques nouveaux costumes à ma garde-robe. J’ai bien aimé le tutu – en particulier la coloration arc-en-ciel et les petites chaussons de ballet qu’ils mettent sur le bout de mes pieds de haricot – et j’ai pensé que ce serait amusant de l’associer à une tête de rapace que j’ai achetée dans la boutique du jeu. Une ballerine de dinosaure? Inestimable!

Aimez-vous éliminer d’autres beans? Capture d’écran: Mediatonic / Kotaku

Fall Guys sur PlayStation 4 était dépourvu de costumes croisés dès le début, donc dès que les développeurs ont ajouté la veste emblématique de Jacket de Hotline Miami (grand fan), j’ai su que je devais la récupérer. Malheureusement, je n’ai pas pu gagner assez de couronnes pour acheter le fond à temps, mais je me suis assuré de saisir la partie la plus importante et de compléter l’ensemble avec des pattes de poulet.

C’est un combo intéressant; parce que ces pièces recouvrent complètement le body sous-jacent, les palettes de couleurs et les motifs ne peuvent pas vraiment entrer en jeu. Cela a évité le stress auto-infligé de passer par chaque choix de couleur pour voir laquelle correspondait le mieux aux vêtements, mais m’a également laissé un sentiment d’insatisfaction. Il était temps pour un changement majeur.

Je pense juste que c’est chouette. Capture d’écran: Mediatonic / Kotaku

Ce qui nous amène à ma tenue actuelle des Fall Guys: le milkshake athlétique. L’un des packs de contenu susmentionnés comprend divers accessoires de restauration rapide, comme des frites et un hamburger, mais je ne voulais pas simplement être un milkshake géant essayant désespérément de survivre à See Saw. Ma tenue intermédiaire a laissé mon haricot torse nu, avec juste une paire de shorts de sport pour cacher sa honte, alors j’ai jeté le haut milkshake avec ceux-ci et j’ai un peu dérangé les couleurs jusqu’à ce que je sois satisfait du look général.

Je suis encore un peu dérangé que le bleu vif du milkshake ne corresponde pas vraiment au bleu-vert du short, mais j’essaie de ne pas le laisser affecter mon jeu. Ce sera probablement l’impulsion de ma prochaine refonte de costume.

Fall Guys m’a surpris avec la variété de tenues disponibles si peu de temps après le lancement. Chaque jour, la boutique du jeu se met à jour avec de nouveaux choix de costumes, de couleurs et de motifs, dont la plupart sont assez soignés. (J’ai personnellement regardé les pièces Mammoth, mais je ne gagne pas assez pour les acheter, malheureusement.) Et les gens font un bon travail en créant leur propre look unique … enfin, à part le flot constant de cactus après le les développeurs ont publié ce costume piquant gratuitement.

Mais assez sur moi; qu’est-ce que tu bascules dans Fall Guys? Je suis très intéressé de voir quelles tenues nos lecteurs de Kotaku, sans aucun doute à la mode, ont mis en place.