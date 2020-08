En ce qui concerne les docks Switch personnalisés, la communauté des fans a fait preuve d’une incroyable ingéniosité au cours des trois dernières années et a proposé de nombreuses alternatives agréables à l’offre officielle de Nintendo. Les quais Link’s Awakening et Animal Crossing créés par des fans (pas le quai officiel, bien que ce soit joli aussi) sont des points forts particuliers.

Plusieurs générations plus anciennes de matériel Nintendo se sont également retrouvées reconverties en stations d’accueil entièrement fonctionnelles pour la console hybride. Nous avions eu le dock NES Switch recyclé, bien sûr, suivi naturellement par la variété SNES, et nous avons même vu des fabricants tiers canaliser des conceptions de console rétro, avec le PowrBay ressemblant à un mini (et écrasé) GameCube, et Hyperkin’s mini dock faisant écho aux courbes de la Nintendo 64.

Eh bien, la communauté des fans a encore frappé, cette fois avec un dock fabriqué à partir d’une Nintendo 64 cassée. Comme publié sur reddit par slum_boy, la coque de la console a été recyclée et combine les entrailles d’un dock Switch et d’un adaptateur de contrôleur GameCube pour former le bête que vous voyez dans l’image originale complète ci-dessous:

Voici quelques commentaires du créateur sur le processus de construction:

J’ai trouvé le N64 lors d’une vente de garage et j’ai sorti les pièces pour faire de la place pour le matériel de commutation. Une fois que cela a été fait, j’ai ouvert un peu le logement de la cartouche pour que le commutateur y rentre une fois que j’ai reçu le matériel de la station d’accueil. Après avoir mis le nouveau matériel, j’ai mis une extension HDMI et un USB-C extension qui mènent aux ports d’origine à l’arrière de la console. Je n’étais pas satisfait des trous béants du contrôleur, alors j’ai pris un adaptateur de contrôleur gamecube et des extensions et les ai mis là pour combler le vide. Le principal problème avec la construction était de trouver de la place pour tout le câblage, j’ai donc appris à souder afin de raccourcir les rallonges et les câbles USB de l’adaptateur. Une fois l’adaptateur réglé, je viens de souder les rallonges par JB aux anciennes prises du contrôleur et elles tiennent assez bien (jusqu’à présent)! Après cela, il ne restait plus qu’à brancher et à jouer!

En fait, ce n’est pas la première fois que le N64 reçoit le traitement de la station d’accueil Switch, bien que nous pensons que les ports GameCube de cette version lui donnent un peu plus de rétro.

Toutes nos anciennes consoles sont toujours en bon état de fonctionnement, mais quand elles finiront par aller dans ce grand entrepôt de consoles dans le ciel, il est bon de savoir que nous pourrons réutiliser leurs coquilles vides en quelque chose d’utile. Les consoles ne meurent jamais!

Qu’est-ce que tu penses? Vous avez du matériel qui ne fonctionne pas et que vous avez envie de transformer en dock pour votre Switch? Partagez vos idées ci-dessous.