Ils ont également présenté les actualités du gameplay de la génération actuelle.

La saison NBA est sur le point d’atteindre son apogée avec les play-offs, mais les jeux vidéo sont en avance dans le temps et NBA 2K21 nous apporte déjà le prochain cours de basket Plus proche que jamais. En fait, 2K a annoncé la date de la démo du nouvel opus de l’une des sagas sportives les plus réussies.

Ayant récemment vu son premier gameplay, c’est maintenant la date pour Démo NBA 2K21 Il arrivera le 24 août prochain sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ainsi, les amateurs de cuir orange pourront pleinement offrir l’actualité de cette nouvelle livraison. Parmi eux, il y aura diverses améliorations du gameplay que 2K lui-même a communiqué, et avec ceux qui chercheront à continuer à atteindre des niveaux élevés de réalisme. Les changements sont les suivants:

Des changements majeurs au Pro Stick, qui introduiront de nouvelles mécaniques de dribble.

Une nouvelle façon de tirer, dans laquelle l’indicateur de tir n’est plus une barre de chronométrage pour devenir un système de visée.

De nouveaux types de tir, de nouveaux styles de mouvements défensifs, une présence beaucoup plus imposante dans la peinture pour les hommes de grande taille, et bien plus encore.

Grâce à l’athlète de couverture Damian Lillard, les joueurs pourront créer des bases plus élevées (2,03 m).

2K rapporte qu’ils dévoileront très bientôt nouveaux détails sur le mode Mon équipe et Ma carrière pour NBA 2K21. Cela ne prendra pas trop de temps étant donné que le jeu sera disponible dans la génération actuelle le 4 septembre. Ensuite, les détails du jeu arriveront dans le nouvelle génération, qui vient avec une controverse en raison de l’augmentation des prix.

