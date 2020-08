Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de spéculations sur un remasterisation possible de Need for Speed ​​Hot Pursuit, le quatorzième volet de la saga Besoin de vitesse qui a été initialement publié en 2010 pour les plates-formes PlayStation 3, Xbox 360, PC et Wii. L’une des dernières œuvres de Jeux de critères dans le genre de la vitesse avant qu’EA ne décide de remodeler et de faire pratiquement disparaître cette prestigieuse équipe de développement, ce qui à son tour était un redémarrage de la licence publiée en 1998.

Désormais, la branche britannique de la boutique en ligne Amazon a répertorié parmi ses produits une version Nintendo Switch et Xbox One de Need For Speed: Hot Pursuit Remastered (désormais supprimé), qui bénéficierait d’une relance 10 ans après sa sortie. Ce n’est pas la première fois que le jeu est divulgué dans une boutique en ligne: une boutique australienne l’a également inclus dans sa base de données.

Need for Speed ​​Hot Pursuit | Arts électroniques

Selon la boutique en ligne, son lancement pourrait être préparé pour la 13 novembre, probablement dans un format multiplateforme pour tous les appareils de la génération actuelle du marché. À l’époque, Need for Speed ​​Hot Pursuit a bénéficié d’un bon accueil des fans et de bonnes critiques des médias, étant l’un des épisodes les plus soutenus de la licence ces dernières années.