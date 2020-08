Le rapport sur les résultats du premier trimestre de l’exercice 3/2021 de Nintendo est sorti, et l’une des plus grandes nouvelles est que Animal Crossing: Nouveaux horizons a déplacé un incroyable 22,4 millions d’exemplaires depuis son lancement.

Pour donner un peu de contexte, Mario Kart 8 Deluxe reste le jeu le plus vendu du système avec 26,74 millions d’unités vendues, mais il est disponible depuis 2017 – New Horizons a été lancé cette année. Dans ce temps, il a dépassé Super Smash Bros.Ultimate (19,99 millions), Légende de Zelda: Souffle de la nature (18,60 millions) et Pokémon Sword / Pokémon Shield (18,22 millions). Wowzers.

Bien que tout le monde sache que le titre allait être un succès commercial, ces chiffres de vente montrent à quel point la fièvre Animal Crossing a dépassé le monde du jeu vidéo – et étant donné que New Horizons n’a même pas encore eu son premier Noël, nous pouvions voir que le nombre augmente encore plus d’ici le début de 2021.