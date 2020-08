Depuis que Nintendo a publié ses derniers résultats financiers, nous entendons beaucoup parler Animal Crossing: Nouveaux horizons Ventes. Il est maintenant vendu à plus de 22 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui signifie qu’il a vendu plus d’exemplaires que l’ensemble de la franchise Metroid.

Si cela ne suffisait pas déjà à prouver à quel point la série de simulations de vie de Nintendo est devenue au fil des ans, Game Data Library a resserré certains chiffres – révélant que l’entrée la plus récente est désormais le deuxième jeu vidéo le plus vendu au Japon.

Le seul jeu devant lui est l’original Pokémon titre sur Game Boy, qui a déplacé un énorme 10 230 000 unités (attention, c’est le total combiné du rouge, du vert et du bleu). Techniquement, cela signifie qu’Animal Crossing: New Horizons est le SKU unique le plus vendu au Japon, ce qui le place avant l’original. Super Mario Bros. jeu en quatre mois.

Voici la liste complète des 20 jeux vidéo les plus vendus au Japon de tous les temps, gracieuseté de Nintendo Everything:

1. Pokémon Rouge / Vert / Bleu (Game Boy) – 10 230 000

2. Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 7 500 000

3. Pokémon Or / Argent (Game Boy Color) – 7 1710 000

4. Super Mario Bros. (Famicom) – 6 810 000

5. New Super Mario Bros. (DS) – 6 490 000

6. Pokémon Diamant / Perle (DS) – 5 850 000

7. Animal Crossing: New Leaf (3DS) – 5 800 000

8. Pokémon Noir / Blanc (DS) – 5 530 000

9. Pokémon Rubis / Saphir (GBA) – 5 400 000

10. Animal Crossing: Wild World (DS) – 5 330 000

11. Âge du cerveau 2 (DS) – 5 100 000

12. Monster Hunter Freedom 3 (PSP) – 4 850 000

13. Super Smash Bros.Ultimate (Switch) – 4 640 000

14. New Super Mario Bros. Wii (Wii) – 4 630 000

15. Pokémon X / Y (3DS) – 4 600 000

16. Épée / bouclier Pokémon (Switch) – 4 520 000

17. Dragon Quest IX (DS) – 4 400 000

18. Monster Hunter Freedom Unite (PSP) – 4 250 000

19. Tetris (Game Boy) – 4 240 000

20. Super Mario Land (Game Boy) – 4 190 000

Les deux autres titres Switch présentés sur cette liste incluent Épée et bouclier Pokémon et Super Smash Bros.Ultimate. La bibliothèque de données de jeu mentionne également comment Pokémon Rouge, Vert et Bleu sera probablement dépassé par New Horizons à l’avenir.

