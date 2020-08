La société suédoise a publié son catalogue pour l’année prochaine dans la version Animal Crossing à Taiwan.

Un des grands succès 2020 a sans aucun doute été Animal Crossing: New Horizons. Le nouvel épisode de la saga a recueilli des chiffres incroyables et a déjà dépassé les 22 millions d’exemplaires distribués, devenant déjà le deuxième jeu Nintendo Switch le plus vendu de l’histoire. Son succès absolu a conduit les fans et les marques à se produire différentes initiatives, comme Hellmann’s Canada, qui voulait profiter du jeu pour donner de la nourriture à ceux qui en avaient le plus besoin.

Aujourd’hui, nous vous apportons quelque chose de différent. Ikea, la société suédoise, a utilisé dans sa division taïwanaise le jeu vidéo Nintendo vendre le nouvelle collection de meubles 2021. Ikea Taiwan a publié le catalogue de l’année prochaine avec un version spéciale qui recrée les photos dans Animal Crossing: New Horizons. C’est un moyen très intelligent de faire parler les gens, et cela donne également aux joueurs des idées pour décorer leur maison.

Il semble certainement que l’utilisation d’Animal Crossing: New Horizons pour différents problèmes ça n’a pas de fin. Il y a un mois, nous vous avons expliqué comment les pompiers de Tokyo l’utilisaient pour donner des conseils de sécurité, bien que pas tous les utilisateurs utilisent le logiciel de manière satisfaisante. Certains joueurs vendent des objets ou des villageois, et Nintendo a déjà annoncé qu’il prendrait des mesures à ce sujet.

En savoir plus sur: Animal Crossing, Animal Crossing: New Horizons, Nintendo, Nintendo Switch et Ikea.











googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["switch"]).setTargeting("publisher", ["nintendo"]).setTargeting("genre", ["estrategia","gestión-y-temáticos","vida-virtual"]).setTargeting("game", ["animal-crossing-new-horizons"]).setTargeting("url_sha1", "5f0d0e06e7060aeb2c0d85ea6a693027fea598eb");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');