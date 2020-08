Oddworld est l’une des sagas les plus insouciantes et les plus effrontées du monde des jeux vidéo. Au cours de cette année 2020, la saga du studio californien Oddworld Inhanbitants avec Microids, qui sont co-éditeurs, lancent leurs titres sur les consoles de la génération actuelle. Ainsi, nous avons pu ainsi accompagner Abe dans deux de ses aventures, Oddworld: Strangers Wrath HD et Oddworld: Munch’s Oddysee. Eh bien, il semble que ce ne sera pas la seule aventure où nous accompagnerons notre ami particulier, car Oddworld: nouveau «n» savoureux, le remake du jeu PSX original débarque sur la console hybride de Nintendo en octobre, avec une section à la fois visuelle et sonore améliorée à l’époque actuelle.

Oddworld: New ‘n’ Tasty aura deux éditions physiques

Et ce n’est pas tout, puisque ce titre arrivera chez nous, non seulement au format numérique via l’eShop, mais aussi en Format physique. Il y aura deux éditions: standard, qui viendra avec la carte de jeu, et l’édition limitée, qui vient avec la carte de jeu, un porte-clés, des autocollants et une boîte exclusive.

Voir également

Et vous, serez-vous prêt à accompagner Abe dans l’une des aventures de puzzle et de plateforme 2D les plus légendaires de l’histoire des jeux vidéo?

Source: communiqué de presse

en relation