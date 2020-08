Nexomon: extinction est sur le point d’être libéré en Nintendo Commutateur, plus précisément, le prochain 27 août 2020, il est donc plus que normal que chaque fois que nous apprenions plus d’informations sur chacun des environnements qui font partie de ce monde qui nous rappelle les jeux Nintendo DS de la saga des créatures de poche les plus célèbres du monde. Ainsi, dans le nouvelle ronde d’informations Nous avons reçu des informations relatives aux créatures, à la durée et au monde lui-même, entre autres.

Nexomon: Extinction révèle les 381 créatures que nous pouvons capturer

Le monde de Nexomon: Extinction capture le charisme de nombreux jeux de capture de monstres, et nous pouvons donc y vivre une grande aventure qui hantera le 20 heures de jeu, sans compter le temps qu’il va falloir investir pour obtenir les 381 monstres que nous pouvons capturer et échanger afin d’obtenir nos meilleurs équipements. Aussi, en parlant de monstres, le site «Nexopedia»(Auquel vous pouvez accéder via ce lien, oui, en anglais) où nous pouvons voir chacune de ces créatures, qui apparaissent ordonnées par le type élémentaire auquel elles appartiennent. Et même le jeu comportera également un grand nombre de scènes animées qui nous aideront à plonger encore plus loin dans l’histoire de ce monde!

De cette façon, si nous voulons commencer à attraper ces monstres de Nexomon: Extinction, nous devons encore attendre un peu plus longtemps, mais grâce au « Nexopedia », nous pouvons déjà choisir chacune des créatures que nous voulons trouver en premier. Et vous, êtes-vous prêt à vous lancer dans cette nouvelle aventure ou êtes-vous de ceux qui ne sont pas encore tout à fait convaincus?

