Il y a deux ans, lors du Nintendo Direct à l’E3 2018, nous avons eu l’occasion de voir pour la première fois la bande-annonce de présentation de Ninjala. Grâce à sa coloration, ses décors et ses personnages, Ninjala nous a pénétrés directement à travers les yeux et nous avons voulu plonger nos dents dans quelle gomme du jeu il s’agissait. Cependant, ce jeu a subi un retard, jusqu’au 27 mai dernier, lorsque nous avons enfin pu télécharger et jouer avec des amis gratuitement, puisque le titre GungHo Online est un jeu « free to play ».

4 millions de téléchargements

Ninjala dès le premier jour a été un succès, et c’est que sa mécanique, ses personnages et la grande variété d’armes et de vêtements font que le jeu a des possibilités infinies. Depuis sa dernière mise à jour, publiée il y a quelques jours et avec laquelle nous pouvons jouer avec des gens du monde entier, cela fait de Ninjala un excellent jeu à avoir sur notre Nintendo Switch. Et à cause de ce fait, le titre GunHo Online vient de dépasser le 4 millions de téléchargements.

Pour célébrer, ils ont fait une image commémorative et à partir d’aujourd’hui 12 août au 29 octobre, vous pouvez échanger 100 coups totalement gratuit. Alors maintenant vous savez, tenez-vous-en au bubble-gum!

