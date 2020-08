Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ninjala a fait ses débuts il y a un mois et demi et au cours de cette période, il s’est avéré offrir une proposition très attrayante pour les joueurs Nintendo Switch. Le titre free-to-play continue de gagner plus d’adeptes et aujourd’hui GungHo Online Entertainment a révélé qu’il avait ajouté 1 million de joueurs supplémentaires depuis son lancement.

Le développeur a annoncé que Ninjala avait déjà été téléchargé 4 millions de fois depuis sa création, le 24 juin. La dernière fois que le développeur a annoncé son nombre de joueurs, c’est lorsqu’il a dépassé la barre des 3 millions à la mi-juillet. Comme lors d’occasions précédentes, pour célébrer cet exploit, GungHo Online Entertainment offrira 100 Jala, la monnaie du jeu, en cadeau.

Si vous souhaitez obtenir ce contenu gratuit, il vous suffit de vous connecter au jeu et de réclamer la récompense avant le 28 octobre à 20 h 59 (heure de Mexico). Depuis son lancement, GungHo Online Entertainment a offert Jala comme récompense à plusieurs reprises et au total, ces récompenses totalisent désormais 500 Jala gratuits.

4 millions de joueurs ont déjà rejoint les matchs de bubble gum

Ninjala continue de recevoir beaucoup de contenu

Étant un jeu de modèle de service, Ninjala se développe constamment. Il existe actuellement une compétition, Ippon Matsuri, dans laquelle les joueurs doivent collecter autant d’Ippon que possible dans le monde. Au fur et à mesure qu’ils obtiendront plus d’Ippon, ils pourront débloquer du contenu dans le jeu, le jackpot est de 20 médailles d’or, bien qu’au total, bien que s’ils atteignent le chiffre maximum, ils pourront débloquer beaucoup plus de médailles. Il y a à peine 1 jour de cet événement et 2 défis (2 millions d’Ippon) ont déjà été surmontés, les joueurs devront donc travailler ensemble pour atteindre 10 millions d’Ippon avant le 17 août.

Participez à l’événement Ippon Matsuri

Ce n’est pas tout, le développeur a partagé un nouvel épisode animé il y a quelques jours, dans lequel l’histoire de la kunoichi Lucy est racontée et un autre devrait être disponible à l’automne, mais l’attente sera un peu légère, car il y en aura plus avant contenu qui arrivera grâce au début de la saison 2, qui devrait débuter fin août ou début septembre et comprendra une collaboration avec une mystérieuse franchise.

Que pensez-vous du succès de Ninjala? Avez-vous joué à une partie de ce Battle Royale? Que dites-vous du mode histoire? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous êtes l’un des joueurs qui ont apprécié le mode histoire, sachez que GungHo Online Entertainment prépare plus de contenu téléchargeable d’histoire et que le prochain sera disponible à l’automne.

Ninjala est un jeu gratuit disponible uniquement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez son dossier.

