Ces dernières semaines, des indices ont été publiés sur les projets possibles de Nintendo pour la licence The Legend of Zelda. Parmi ses nouveautés figurait la mention d’un nouveau record de La légende de Zelda: Ocarina of Time, qui a amené de nombreux joueurs à théoriser le retour possible de l’un des titres les plus appréciés. Et ils peuvent ne pas être complètement faux.

Cette théorie semble très bien étayée par de nouveaux records réalisés par la société et totalement liés à la licence The Legend of Zelda. Avec le 35e anniversaire de plus en plus proche et qui aura lieu en février 2021, la société a fait une série de mouvements qui ont amené les joueurs à être très attentifs aux changements possibles à venir.

Tel que partagé par l’utilisateur de Twitter, NaZ, il est mentionné que l’entreprise pourrait avoir de grands projets pour la licence puisque, comme l’indique l’utilisateur, ces mouvements suivent de près les étapes effectuées en son temps par l’entreprise pour Mario et cela a conduit à la théorie que cette année nous recevrons un jeu avec une collection de Mario. Mais cela pourrait-il arriver? C’est l’une des théories les plus populaires parmi les joueurs.

D’autres choisissent de penser que cela pourrait être le grand retour du suite de Zelda: Breath of The Wild, titre mystérieux qui a été annoncé à la fin de l’E3 2019 et qui à ce jour n’a pas vu le jour. Malheureusement pour le moment, nous devrons continuer à attendre pour savoir quelles sont les décisions prises par l’entreprise et ce qui est à venir en ce moment.