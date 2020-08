Les fans de Nintendo sont impatients de connaître la bonne nouvelle de la société japonaise. Une série de nouveautés accompagnées de premières que l’on espère encore voir, y compris celle tant attendue présentation de Zelda Breath of the Wild 2, la suite avec laquelle la société nous a surpris lors de l’E3 2019 et dont nous ne connaissons toujours pas d’informations.

Mais actuellement, ce que les joueurs attendent le plus, c’est un nouveau spectacle en direct, quelque chose qui apporte la nouvelle que la société aurait dû présenter lors de l’E3 2020, un événement annulé en raison de la pandémie. Et bien que la société ait déjà montré des nouvelles à petites doses axées sur son Direct Mini, les informations partagées par l’initié bien connu Jeff Grubb font allusion au présentation possible d’un Direct légèrement plus large.

Dans son message sur les réseaux sociaux, il évoque une série d’événements qui auront lieu en août. Mais ce qui est le plus surprenant, c’est qu’au milieu de ceux-ci, la présentation de Nintendo est mentionnée, bien qu’une date ne soit pas confirmée. Il semble juste être situé entre le 11 et le 22 août, même s’il ne semble pas avoir la certitude de l’entreprise pendant une période précise.

Bien sûr, nous devrons attendre encore un peu être en mesure de savoir si Nintendo est enfin encouragé à annoncer de bonnes nouvelles ou, au contraire, il reste dans un plan futur. Ce que nous avons clair, c’est que Nintendo a l’attention des joueurs de son domaine, se préparant à des nouvelles et à toutes sortes d’options qui, pour le moment, n’ont pas vu le jour.