L’un des jeux vidéo qui ont jeté les bases de l’industrie est Super Mario Bros.Le titre NES est une icône de Nintendo, étant le premier jeu auquel beaucoup ont joué, et même, comme déjà dit à l’occasion, il est étudié par tous développeur de jeux vidéo. Comme vous le savez tous, c’est un jeu de plateforme en 2D qui, après sa sortie, a été un succès, avec différentes suites. Les plateformes 2D nous ont procuré de grandes joies comme la saga Donkey Kong Country, Yoshi ou encore plus récemment, Yooka-Laylee et The Impossible Lair.

Nintendo à la recherche de concepteurs de niveaux 2D

Actuellement, Nintendo Switch dispose de ses propres jeux vidéo de plate-forme 2D, tels que New Super Mario Bros.U, Yoshi’s Crafted World ou Super Mario Maker 2, laissant libre cours à la conception de plates-formes dans ce dernier. Cependant, il y a quelques jours, Nintendo a publié une offre d’emploi dans laquelle ils recherchent des concepteurs de niveaux pour de nouveaux jeux d’action 2D, développant ce travail dans ses bureaux de Tokyo.

[プロジェクト採用]2d – 任天堂 株式会社 (@Nintendo) 6 août 2020

Comme nous le voyons sur l’image, les trois jeux de plateforme 2D mentionnés ci-dessus apparaissent. Si vous êtes développeur de jeux vidéo et que vous vivez actuellement dans la capitale du Japon, pourquoi ne pas accepter cette offre d’emploi?

