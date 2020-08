Peut-être que les nouvelles qui nous préoccupent ici en prendront beaucoup par surprise, et c’est qu’on pourrait penser que, dans une société «avancée» comme la nôtre, le divertissement ne devrait JAMAIS avoir de barrières. Début 2015, et tout comme celui qui ne veut pas de la chose s’approche d’une référence épique, notre collègue Escribano a créé sur NextN avec une véritable bombe informative. Nintendo a décidé d’abandonner le marché brésilien, poussé par des tarifs excessifs et l’absence de structure de production locale. Quelques années se sont écoulées depuis et, heureusement, nous apportons de bonnes nouvelles à nos amis brésiliens qui ont, une fois de plus, la Nintendo Switch comme protagoniste.

Et c’est que Nintendo America vient d’annoncer que va bientôt commencer à commercialiser Nintendo Switch au Brésil. Malheureusement, nous n’avons toujours pas de date officielle pour ce lancement, même si le Big N nous invite à être attentifs à ses différents canaux sur les réseaux sociaux. Ensuite, nous vous laissons l’annonce officielle partagée via Twitter:

Salutations à tous les fans brésiliens de Nintendo! Nous sommes ravis d’annoncer que #NintendoSwitch sera bientôt disponible au Brésil! Restez à l’écoute de ces chaînes pour plus d’informations:

Facebook: https://t.co/dQwMX6PHP3

Instagram: https://t.co/Sp4HJFQA63 pic.twitter.com/0Ri5a8Vj6l – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 19 août 2020

Chez NextN, nous comprenons que les jeux vidéo sont un bien culturel qui ne devrait pas avoir de barrières. Par conséquent, nous sommes heureux de partager de telles nouvelles avec vous tous. Que pensez-vous du retour de Nintendo sur le territoire brésilien? Nous attendons, comme toujours, vos commentaires et impressions.

