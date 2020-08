La console initialement lancée en 2017 jusqu’à présent ne pouvait pas être officiellement obtenue dans le pays.

L’un des marchés les plus importants de Amérique du Sud c’est Brésil, un pays qui plus de 3 ans après l’arrivée de Nintendo Switch, n’avait jusqu’à présent lancement officiel de la console hybride à succès de la société japonaise.

Les choses vont bientôt changer pour le marché brésilien, comme aujourd’hui c’est devenu officiel dans les réseaux sociaux de Nintendo of America qui la console sera enfin lancée dans cette région pas de date officielle ni de prix suggéré pour le moment.

Selon un rapport d’IGN Brésil, les joueurs brésiliens qui souhaitaient acheter la console Nintendo ou ses jeux avant leur arrivée officielle ont dû recourir à des sites tels qu’Amazon ou à d’autres mécanismes d’importation pour l’obtenir, ce qui coûtait environ 4000 réaux, ce qui équivaut à un peu plus de 600 euros / 700 dollars.

Auparavant, un groupe parmi la communauté de joueurs, de développeurs et de créateurs de contenu au Brésil a fait une Nintendo Direct non officielle avec plusieurs jeux de studios de la région qui sont sur Nintendo Switch pour tenter d’attirer l’attention de la marque, de la même manière Plusieurs campagnes ont été menées pour tenter de convaincre l’entreprise de lancer la console sur son marché et que la communication et les jeux vidéo étaient localisés en portugais.

Nintendo a récemment proposé ses chiffres de vente impressionnants pour Nintendo Switch et ses jeux les plus importants, en attendant, ils se préparent à augmenter la production d’une console qui peut être considérée comme un bon succès pour la marque.

En savoir plus: Nintendo et le Brésil.

