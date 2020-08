Cela fait plus de trois ans que la Nintendo Switch a été mise en vente et la vérité est que la console hybride n’a cessé de récolter des succès. Beaucoup, non seulement des analystes, mais aussi des utilisateurs, ont prédit un effondrement de la dernière console Nintendo vu le précédent de la Wii U.Cependant, avec le temps, nous avons vu que ces augures ne se sont pas encore concrétisés, bien au contraire, déjà que la Nintendo Switch est en train de devenir l’une des consoles les plus réussies de tous les temps.

Surprise chez Nintendo: Nintendo Switch surpasse NES en ventes

Il y a quelques jours, les données de vente officielles fournies par Nintendo elle-même sur la vente de son matériel et de ses logiciels ont été publiées. Nous avons pu voir qu’Animal Crossing: New Horizons, bien qu’il n’ait pas été sur le marché depuis 5 mois, s’est imposé comme le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch, étant même le deuxième jeu le plus vendu de toute l’histoire du pays japonais. Parmi ces données officielles, nous avons également pu connaître le taux de ventes imparable de la Nintendo Switch, 61,44 millions de consoles vendues jusqu’à cette date, qui allait être de courte durée, puisque le média japonais Famitsu vient de révéler de nouvelles données de vente pour Nintendo Switch, et c’est-à-dire que, en compilant les données de vente jusqu’à la semaine dernière, Nintendo Switch dépasse déjà le 62 millions de consoles vendues, soit plus précisément le chiffre de 62 035 250.

Il convient de noter que ce chiffre est encore plus élevé, puisque Famitsu a ajouté les ventes du Japon aux ventes totales, et n’a pas pris en compte les ventes dans d’autres régions comme l’Europe ou les États-Unis. En dépassant 62 millions de ventes, Nintendo Switch vient de dépasser la mythique NES en ventes, qui est resté dans 61,91 millions unités vendues, et devient ainsi le La deuxième console de salon la plus vendue de Nintendo.

Mini câble NES

« data-medium-file = » https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva-01- 267×150.jpg « data-large-file = » https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva -01-600×337.jpg « class = » size-full wp-image-110888 aligncenter « alt = » Mini câble NES « width = » 852 « height = » 478 « srcset = » https: // nextn-cdn-nextn. netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva-01.jpg 852w, https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com /wp-content/uploads/2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva-01-267×150.jpg 267w, https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp- content / uploads / 2016/10 / 201610-01-nes-classic-mini-console-new-01-600×337.jpg 600w « data-lazy-tailles = » (largeur-max: 852px) 100vw, 852px « src = » https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva-01.jpg « />

Mini câble NES

« data-medium-file = » https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva-01- 267×150.jpg « data-large-file = » https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva -01-600×337.jpg « class = » size-full wp-image-110888 aligncenter « src = » https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/10/201610 -01-nes-classic-mini-new-console-01.jpg « alt = » Mini câble NES « width = » 852 « height = » 478 « srcset = » https: //nextn-cdn-nextn.netdna-ssl .com / wp-content / uploads / 2016/10 / 201610-01-nes-classic-mini-console-new-01.jpg 852w, https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp- content / uploads / 2016/10 / 201610-01-nes-classic-mini-console-new-01-267×150.jpg 267w, https://nextn-cdn-nextn.netdna-ssl.com/wp-content/uploads /2016/10/201610-01-nes-classic-mini-consola-nueva-01-600×337.jpg 600w « tailles = » (largeur max: 852px) 100vw, 852px « />

Ventes totales de consoles Nintendo

Ci-dessous, nous vous montrons la liste des ventes totales de toutes les consoles Nintendo:

DS – 154.02M

Game Boy / Game Boy Couleur – 118,69 M

Wii – 101,63 M

Game Boy Advance – 81,51 millions

3DS – 75,87 millions

Nintendo Switch – au-dessus de 62.03M

NES – 61,91 M

SNES – 49,1 M

Nintendo 64 – 32,93 M

GameCube – 21,74 millions

Wii U – 13,56 M

Garçon virtuel – 770K

Voir également

Comme nous le voyons, Nintendo Switch augmente ses ventes grâce à des jeux comme Animal Crossing: New Horizons. Actuellement, nous connaissons peu de titres qui sortiront dans les années restantes. La compétition, PS5 et Xbox Series X sera lancée à la fin de ce 2020, démarrant ainsi une nouvelle génération de consoles. Compte tenu de ce mouvement, qu’est-ce que Nintendo nous réserve pour continuer à augmenter ses ventes?

La source

en relation