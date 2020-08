Trouver n’importe quel stock Nintendo Switch, où que vous soyez dans le travail, a été un sacré défi depuis le début de l’année. Mais il y a de bonnes nouvelles! Les consoles Nintendo Switch commencent à apparaître plus régulièrement chez un certain nombre de détaillants, notamment Amazon, GameStop et plus encore.

Même avec cette vague de nouveaux stocks, la disponibilité est toujours très aléatoire. Il semble que la demande pour la Nintendo Switch soit toujours très élevée et tout ce qui est mis en vente est presque immédiatement acheté. La plupart des endroits se vendent à nouveau en quelques minutes. Dans cet esprit, nous maintenons ces liens ci-dessous aussi à jour que possible. Espérons que vous obtiendrez le bon timing et que vous repartirez avec la Nintendo Switch que vous recherchez.

Désolé si vous n’avez pas eu de chance pour le moment. Revenez et continuez à vérifier tout au long de la journée car du stock revient de temps en temps. Ne vous laissez surtout pas séduire par les vendeurs qui font monter les prix. Bien entendu, nous mettrons à jour cette page avec toute disponibilité supplémentaire au cours des prochains jours.

En dehors d’Amazon, il semble que l’approche de GameStop pour maintenir une partie du stock de Nintendo Switch consiste à emballer leurs offres groupées avec des jeux et d’autres extras pour augmenter le prix. Leurs derniers forfaits ne sont pas aussi mauvais que les forfaits « Gamer » à 500 $ d’il y a quelques mois, mais ils sont encore un peu gonflés. Même s’ils avaient un prix élevé, ils sont venus avec une sélection des meilleurs jeux de la console et le contrôleur Switch Pro très apprécié. Cher, mais plus que suffisant pour démarrer avec votre nouvelle console!

Même si cela a été un peu difficile ces derniers temps, Nintendo est apparemment revenu aux niveaux de production pré-COVID selon une déclaration d’un représentant de CareerConnection. Cela signifie que nous pourrions commencer à voir le stock Nintendo Switch plus largement disponible chez tous les autres détaillants habituels tels que Walmart et Best Buy. Peut-être que l’un d’entre eux vendra simplement la console seule ou ne l’associera qu’à un seul jeu pour maintenir le prix plus raisonnable.

Comme il s’agissait d’un article extrêmement populaire pendant le Black Friday et Noël, il y a eu des problèmes de stock de Nintendo Switch depuis le début de 2020. C’est quelque chose qui n’a été qu’empirer par la pandémie COVID-19, car les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées et les gens cherchaient pour plus de divertissement à domicile.

