Le NPD Group a révélé divers graphiques de ventes de l’industrie des jeux pour le mois dernier et 2020 jusqu’à présent. Selon les analystes du secteur, Nintendo Switch était la console la plus vendue pour juillet 2020 et reste également le matériel de console le plus vendu depuis le début de l’année.

L’analyste de NPD, Mat Piscatella, a partagé le tweet ci-dessous montrant une légère baisse des dépenses en matériel à l’échelle de l’industrie d’une année sur l’autre, ainsi que le succès de Nintendo Switch:

US NPD HW – Nintendo Switch était une fois de plus la plate-forme matérielle la plus vendue en juillet et en 2020 depuis le début de l’année en ventes unitaires et en dollars.— Mat Piscatella (@MatPiscatella) 14 août 2020

Avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération avant la fin de l’année, et avec Microsoft adoptant une approche plutôt différente dans cette génération à venir (qui ressemble plus à une mise à niveau au fur et à mesure que vous en avez envie), il n’est peut-être pas surprenant que les ventes des autres consoles vieillissantes sont devancées par Switch à ce stade.

Pourtant, Switch ayant presque certainement dépassé les ventes à vie de la puissante NES au moment de la rédaction – et un peu plus de trois ans après son lancement également – il semble qu’il y ait beaucoup à célébrer au siège de Nintendo of America, en particulier compte tenu des défis que nous ont tous été traités en 2020.

Il sera très intéressant de voir comment Switch et les nouvelles consoles se comporteront dans les mois restants de 2020 – et quels jeux Nintendo a en magasin. Ils doivent en avoir un couple, non?