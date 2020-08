Famicom ou NES (Nintendo Entertainment System) telle que nous la connaissons en Europe, est probablement l’une des consoles Nintendo les plus importantes du secteur. On peut la qualifier de première console de bureau moderne de Nintendo, un bijou technologique pour l’époque qui nous a donné des franchises telles que La légende de Zelda, Super Mario Bros., Donkey Kong, Punch-Out !!, Kirby, Metroid… La liste serait infinie de joyaux qui ont commencé leur voyage sur la NES.

La console initialement sortie en 1983 était toujours l’un des matériels de bureau les plus réussis de Nintendo, mais récemment une console très réussie a réussi à surpasser ses chiffres de vente importants. On parle de Commutateur Nintendo, la console hybride (avec une version exclusivement portable) qui est actuellement le système de jeu vidéo le plus performant du marché.

Les dernières informations officielles de Nintendo proposées dans son rapport financier placent le Switch très près de surpasser la NES, une console qui enregistre historiquement des ventes de 61,9 millions (en juin 2020). Mais si l’on ajoute à ce chiffre les ventes hebdomadaires de consoles uniquement au Japon proposées par le médium Famitsu, la console déjà aurait largement dépassé les 62 millions de consoles vendues et laissé la NES derrière. Bien sûr, en ajoutant les chiffres de ventes pour l’Europe et l’Amérique ces dernières semaines, la différence pourrait être beaucoup plus grande.

Système de divertissement Nintendo | Pixabay

Quels sont les ordinateurs de poche et les consoles de bureau Nintendo de la Nintendo Switch? Nous vous laissons la liste des consoles qui n’ont pas encore été atteintes:

Nintendo Switch – 62 millions de Nintendo 3DS – 75,8 millions de Game Boy Advance – 81,5 millions de Wii – 101,6 millions de Game Boy – 118,6 millions de Nintendo DS – 154 millions