Je dois avouer que l’annonce de l’arrivée de Zoids Wild: Blast Unleashed, exclusivement, à Commutateur Nintendo cela m’a pris par surprise. Il est vrai que nous parlons d’une importante franchise de jouets avec une série animée et même un bon nombre de jeux vidéo derrière elle. Cependant, sa faible popularité en Espagne (du moins si on la compare avec l’attente existante à chaque nouvelle tranche à la fois sur le territoire japonais et aux États-Unis), suggérait que le titre resterait, une fois de plus, au Japon. Heureusement, grâce à l’éditeur Outright Games et au nouveau label Selecta Vision (Selecta Play), et comme nous l’avons confirmé il y a quelques semaines, dit titre arrivera en Espagne le prochain 16 octobre 2020 L’attente semble-t-elle éternelle? Ne vous inquiétez pas, NextN a participé à un réunion virtuelle dans lequel nous avons non seulement pu le voir en fonctionnement, mais cela nous a également aidés à connaître les détails importants de ce nouvel épisode d’une saga aussi notoire.

Zoids Wild: Explosion déchaînée en mouvement

Esteban Belmonte lui-même, chef de produit d’Outright Games, a été en charge non seulement de résoudre tous nos doutes, mais aussi de nous montrer Zoids Wild: Blast Unleashed en mouvement. Il est vrai que, si les circonstances avaient été différentes, on aurait aimé pouvoir essayer le titre de première main et que, demandé, une rencontre en face à face aurait été fabuleuse. Cependant, compte tenu des circonstances, il est apprécié l’effort titanesque de Belmonte et de sa compagnie pour que nous nous sentions chez nous.

Après avoir accédé à la salle activée dans Discord, le chef de produit d’Outright Games lui-même commence par nous donner quelques indices sur la franchise Zoids en général et ce qui nous attend avec Zoids Wild: Blast Unleashed en particulier. Tout cela de manière proche et détendue, mais pas moins professionnelle pour cela.

Zoids est un anime très populaire, en particulier dans les terres japonaises, sur la base de la franchise ZOIDS de TOMY avec plus de 44 millions de jouets vendus derrière elle. Il présente différents types de méchas (robots géants) appelés «zoids» qui viennent essentiellement pour être inspirés par des animaux géants tels que les tigres, les lions et même les dinosaures. Sa présentation ne se démarque peut-être pas, elle s’inspire de diverses sagas existantes, du fait de son originalité, mais il s’agit d’une série qui a connu un succès considérable. En effet, Zoids: Battle of the Central Continent for NES, un mélange de jeu de tir et de RPG sorti en 1987, est un exemple clair (à part NESxtalgias) de la tradition que la franchise chérit derrière son dos.

Respect maximum de l’anime avec une approche jouable axée sur l’action

Mis en arrière-plan, le titre qui nous concerne ici utilise l’arc d’intrigue le plus récent de l’anime lui-même pour nous présenter, en substance, un titre de combat avec des centaines de batailles et des heures et des heures de jeu à notre disposition. Et en effet, c’est le même titre disponible au Japon depuis 2019. Cependant, cette fois, après déverrouillage, nous avons les 16 personnages, tous les scénarios et les différents skins disponibles à ce jour (y compris ceux du DLC).

Ce sera l’apparence finale de votre couverture

Le jeu nous présente divers et intéressants modes de jeu. La modalité centrée sur l’histoire se déroule au milieu du déjà sonné guerre entre les factions Team Freedom et Dark Metal, et met sur la table une sorte de plateau de jeu dans lequel nous nous frayons un chemin à travers 192 combats intenses d’au moins deux rounds, entrecoupés de différents intermèdes pour démêler son intrigue. Nous avons également un mode bataille (multijoueur local) de deux joueurs, aucun signe de connexion en ligne et un mode pratique avec lequel perfectionner notre technique. Il y a aussi une galerie, où l’on peut voir en profondeur la modélisation 3D de chacune des Zoids à notre disposition, un album photo, des dialogues ou la possibilité d’écouter leur OST à ​​tout moment. Ajouté que, sans aucun doute, les fans les plus fervents de la franchise l’apprécieront.

Les combats sont présentés avec Graphiques 3D avec une touche d’ombrage de cellule Cela convient assez bien à la modélisation des différents personnages. On ne va pas se laisser berner, ils n’atteignent pas la limite technique de l’hybride de Kyoto, mais ils sont extrêmement fidèle à l’anime. Compter, à son tour, avec un assortiment de scénarios variés avec le flash agréable occasionnel (comme la récréation de l’eau ou les zoïdes sauvages en arrière-plan). La fluidité, d’après ce que nous avons pu voir, est totale. Sans saccades ni ralentissements et avec temps de chargement pratiquement inexistants. Quelque chose qui, avec des animations bien intégrées et spectaculaires (en particulier lors d’attaques spéciales), donne au jeu un certain degré de dynamisme.

Voir également

Par rapport à votre système de combat, on peut dire que c’est assez intuitif. Au début du jeu, nous sommes autorisés à choisir entre différents types d’effets pour nos attaques, appelés effets de souffle. Nous permettant d’enchaîner instinctivement des combos incroyables. Cependant, il convient de noter que bien que le jeu s’adresse à un jeune public, qui avec quelques boutons peut être en mesure de faire face à l’aventure avec une certaine solvabilité (du moins dans le niveau de difficulté le plus basique), son système de combos offre certains profondeur, nous garantissant, même aux plus adultes, des bouchées garanties pour réaliser la chaîne le plus long combo.

Concernant son OST, au-delà de la musique entraînante des menus (qui sera familière à tout fan de la franchise) on ne peut pas en dire trop, puisque, pour pouvoir entendre les commentaires de notre animateur, le son était désactivé pendant les batailles. Enfin, les textes présents à la fois dans le fil conversationnel et dans les menus eux-mêmes sont en parfait espagnol.

Zoids… bien plus que des armes!

Ceux de Kyoto n’avaient plus le titre de la franchise qui nous concerne ici depuis 2006. Date à laquelle les Zoids Battle Colosseum pour la Nintendo DS éteinte ont vu le jour. Cela, combiné au fait que la saga ne visite généralement pas les terres occidentales, fait de Zoids Wild: Blast Unleashed un jeu très attendu par une grande partie de la communauté des joueurs. Son système de contrôle intuitif, soutenu par son système de combos soigné et par la puissance cachée connue sous le nom de Wild Blast, les près de 200 combats à notre disposition, qui s’ajoutent au mode de combat à deux joueurs et à ses différents déblocables donnent au titre une durabilité de vers 20h, sa section graphique et sonore soignée et sa fluidité absolue (avec des temps de chargement quasi inexistants) rendent nos premières impressions plutôt positives.

Êtes-vous prêt à libérer la puissance mécanique et l’instinct animal des Zoids sur le champ de bataille? Pour l’instant, et au-delà de tout ce tourbillon d’informations, il sera temps d’attendre le 16 septembre prochain pour pouvoir analyser de première main cette proposition intéressante.

en relation