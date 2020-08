Dans cet article de Soapbox, Gavin évoque le sentiment chaleureux et familier qu’il a ressenti en regardant la Nintendo Indie World Showcase de cette semaine …

J’avais l’intention de commencer cela avec une grande «liste de honte»; tous les titres indépendants que j’ai en retard sur mon Switch et que je dois encore jouer, beaucoup d’entre eux achetés mais jamais «ouverts». Cependant, après avoir parcouru ma bibliothèque classée par ordre alphabétique et atteint le double de chiffres avant d’arriver à « H », il est probablement préférable de sauter tout cela et de le remplacer par une phrase soulignant ce que tout le monde qui lit ceci sait déjà: l’ampleur et la variété des expériences de jeu. on Switch est époustouflant.

Ce n’est pas vraiment un sentiment original, bien sûr, mais c’est un sentiment que je ne peux toujours pas comprendre, même plus de trois ans depuis le lancement de la console. Il ne veut tout simplement pas sombrer, peut-être parce qu’il représente un changement radical par rapport aux générations précédentes. J’étais un grand fan de Wii U, mais à l’époque je me souviens avoir été surpris par le soutien indie (relativement) solide qu’il a reçu. Avec de grands jeux d’inspiration rétro comme Axiom Verge, Chevalier de la pelle et Shantae En tête de liste, la console a attiré plus de développeurs indépendants de qualité et de versions plus petites que je ne l’avais imaginé compte tenu de sa base d’installation très modeste.

Des années auparavant, la Wii disposait certainement d’une multitude de logiciels et d’expériences WiiWare indépendantes intéressantes, mais les deux Wii n’étaient que des petits doigts dans la piscine par rapport à Switch – j’ai l’impression de me noyer dans les jeux ici! Regarder le Nintendo Indie World Showcase plus tôt dans la semaine a encore une fois souligné l’incroyable différence, mais plus que cela, on a finalement eu l’impression qu’il n’y avait pas de retour dans cette relation chaleureuse avec Nindie.

Je veux celui-là.

Nous avons demandé aux lecteurs ce qu’ils pensaient de la présentation, et la majorité d’entre vous (près de 40%) étaient très satisfaits de ce qui était montré – je fais certainement partie de ce groupe. Bien sûr, différents coups et tout cela: environ 30% ont estimé que c’était une émission décente (sinon incroyable); 20% ne voyaient pas grand-chose de quoi s’enthousiasmer; et puis il y a un sur dix d’entre vous qui ne sera satisfait par rien de moins que le plus charnu des «vrais» Nintendo Directs. Je comprends ce désir, certes, mais j’ai aussi du mal à croire que les gens n’ont rien trouvé du tout à aimer dans la vitrine. J’ai trouvé que c’était absolument excellent du début à la fin.

le nombre de jeux ombragés était un peu fou – et un peu un cauchemar pour les points de vente essayant de publier des critiques en temps opportun

Je suis un grand fan de Supergiant Games ‘ Bastion, et Transistor est l’un des jeux mentionnés ci-dessus que j’ai achetés mais auxquels je n’ai pas encore joué, alors voir Enfers venir à Switch a été un excellent début. J’ai dû manquer Raji: une épopée ancienneCela a été révélé à un moment donné, mais cela a certainement attiré mon attention dans la présentation, notamment parce qu’il est disponible sur l’eShop en ce moment.

En fait, le nombre de jeux supprimés par l’ombre était un peu fou – et un peu un cauchemar pour les points de vente essayant de publier des critiques en temps opportun, mais ce n’est pas quelque chose dont les joueurs doivent s’inquiéter. Il y a même un argument selon lequel ne pas avoir toutes les critiques à disséquer avant d’acheter un jeu ramène un frisson d’enthousiasme à l’ancienne. Rappelez-vous quand nos décisions d’achat étaient davantage guidées par les captures d’écran sur la boîte que par un score d’évaluation agrégé? Il est toujours possible que vous vous retrouviez avec un citron, bien sûr, mais grâce aux prix plus modestes des jeux indépendants, n’importe quelle dinde sera probablement beaucoup moins douloureuse que les 60 livres sur lesquelles vous avez brûlé. Turok 2 à l’époque (hé, j’étais plus un Oeil doré mec, d’accord?!).

Pardon, j’ai été distrait – où étais-je? Oh oui, tous les jeux vidéo. Une courte randonnée ressemble à une petite balade réparatrice appropriée, Hors-la-loi hypnospatiale est quelque chose que j’ai à l’œil depuis son lancement sur PC, Requin de carte ça a l’air très amusant, Jardin du collecteur et la paire de Subnauticas sont sur mon radar depuis un moment, et les deux Evergate et Histoire de jardin semblent intrigants. Et il y a même deux joueurs à venir Jeu d’oie sans titre! J’étais moins amoureux de celui-là que la plupart des autres (oui, il y a une poignée d’indies que j’ai réussi à jouer jusqu’à la fin!), Mais deux joueurs pourraient être la chose qui m’accrocherait vraiment.

Cela fait un moment que tant de jeux intéressants ont été emballés dans une présentation aussi serrée, et j’ai environ une douzaine de titres pour le backlog, certains dont j’ai eu l’œil ailleurs et je n’ai jamais eu le temps de jouer. Maintenant, je ne peux pas les jouer sur Switch!

Blagues sur mon temps de jeu toujours en baisse, une sensation confortable et chaleureuse m’a envahie en regardant la présentation; un sentiment rassurant que Switch est la meilleure solution possible pour toutes ces diverses expériences indépendantes et que seul un imbécile se détournerait d’une relation aussi épanouissante, satisfaisante et mutuellement bénéfique. Nintendo a une bonne chose à faire ici – ils se stabilisent depuis quelques années, mais la relation a toujours semblé un peu tumultueuse. On a vraiment l’impression qu’ils sont prêts à s’installer maintenant.

il y a des moments où vous ne voudriez pas laisser l’entreprise abandonner tout – l’assistance aux développeurs, les schémas de contrôle et les formats standard de l’industrie, peu importe – si elle imaginait une nouvelle idée radicale

Il y a toujours un sentiment inquiétant que Nintendo au cœur affamé, toujours avide de nouveauté, pourrait emballer son liant à la baisse d’un chapeau et se diriger vers la route, à la manière de Springsteen. Cela peut sembler irrationnel, mais il y a des moments où vous ne voudriez pas laisser l’entreprise abandonner tout – le support des développeurs, les schémas de contrôle et les formats standard de l’industrie, peu importe – si elle imaginait une nouvelle idée radicale et s’enfuyait avec il, poursuivant un rêve comme une Darner Dragonfly.

Cette volonté de prendre des risques rend les produits Nintendo excitants et uniques, bien sûr, mais en voyant comment les petits développeurs ont aidé à soutenir la gamme Switch – cette année en particulier – et avec le détenteur de la plate-forme concentrant son attention sur eux comme jamais auparavant, vous obtenez le sens (enfin) qu’ils ne seront pas à court d’eux de si tôt.

Ce n’est en aucun cas une relation parfaite, et les histoires que les développeurs ont du mal à voir sur Switch eShop sont de plus en plus courantes. Nous avons déjà parlé de la manière dont Nintendo doit faire plus avec sa boutique numérique pour résoudre les problèmes de découvrabilité. Un « heureux pour toujours » nécessite une greffe dure et – il n’y a pas d’autre mot pour cela – travailler pour rester frais, en bonne santé et intéressant. Ne vous y trompez pas, Nintendo doit vraiment doubler son soutien et faire mieux là où elle le peut si elle veut maintenir cette étincelle vivante.

Peut-être que celui-ci est resté inutilisé quelque part … Je le veux toujours, cependant.

L’argument selon lequel les gens n’achètent que des consoles Nintendo pour jouer aux jeux Nintendo contient également de l’eau, bien sûr – et des ventes stupéfiantes de Animal Crossing: Nouveaux horizons soulignent que les jeux propriétaires sont essentiels à son succès matériel, mais l’écosystème et la commodité de Switch sont ce qui a touché une corde sensible chez les joueurs, occasionnels et de base, là où Wii U a soufflé une grosse framboise. Après tout, Wii U avait les grands jeux, mais le fait est que relativement très peu de gens ont acheté cette console Nintendo pour jouer à ces jeux Nintendo – dont la plupart sont depuis venus sur Switch et ont surpassé les ventes originales à plusieurs reprises, prouvant leur qualité et leur valeur. . Nintendo propose également moins de jeux (livre pour livre sur ses systèmes) qu’avant de combiner ses consoles domestiques et portables en une seule plate-forme. Le fait que les petits développeurs se soient mobilisés pour combler le manque de logiciels – et que Nintendo s’efforce de les présenter – met en évidence l’efficacité du partenariat.

ce serait une erreur de ne pas considérer le grand nombre de bibelots et de jeux indépendants décalés de toutes tailles comme un simple remplissage en attendant la «vraie» affaire. Ce sont de vraies affaires!

Non, c’est la commodité de Switch à la fois dans son facteur de forme et dans son catalogue de brillants titres non Nintendo, c’est la raison pour laquelle j’ai du mal à garder la tête du jeu hors de l’eau ces jours-ci. Oui, nous avons peut-être envie des très grosses annonces de première partie, mais ce serait une erreur de considérer le grand nombre de bibelots et de jeux indépendants décalés de toutes tailles comme de simples remplisseurs en attendant la « vraie » affaire. Ce sont de vraies affaires!

Il y a sans aucun doute des gens qui trouvent la gamme Switch un peu sèche ces derniers temps, mais une sécheresse?! Personnellement, je me noie dans des trucs géniaux! Comparez et contrastez avec les jours Wii U si vous le souhaitez, mais quelle que soit la façon dont vous le coupez, l’énorme buffet de délices indé sur eShop est incroyablement impressionnant. Pour moi, ce showcase Indie World bien rangé de 20 minutes avait l’une des formations les plus variées et les plus excitantes que j’ai vues tout l’été, et la moitié d’entre elles sont disponibles en ce moment.

Que la cigogne Switch continue de nous livrer de beaux bébés Nindie rebondissants!

« Duh, Switch a beaucoup de bons jeux – avons-nous vraiment besoin d’un article à ce sujet? » Réponse courte: oui! 2020 a été un vrai travail, il y a donc toujours de la place pour un peu de positivité et d’optimisme.

Nous sommes occupés à travailler sur des critiques de jeux de la vitrine, alors surveillez-les au cours de la semaine à venir. Assurez-vous de laisser votre propre dose de positivité ci-dessous et laissez-nous savoir ce que vous pensez de tout ce que vous avez retenu de la présentation.