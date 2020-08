Depuis des années, les fans de LEGO conçoivent des modèles et des ensembles fantastiques basés sur The Legend of Zelda, espérant que leurs créations pourraient un jour devenir une réalité. Lorsqu’un concepteur partage un concept sur le site Web de LEGO’s Ideas, sa création est garantie d’être examinée s’il gagne 10000 votes et que de nombreux ensembles Zelda ont atteint ce nombre dans le passé.

Malheureusement, et probablement grâce à des problèmes de licence avant tout, aucun de ces ensembles n’a jamais été officiellement repris par LEGO. Maintenant, cependant, après avoir vu Nintendo collaborer avec les briquiers danois pour la toute première fois pour sortir la gamme Super Mario, un fan tente à nouveau sa chance.

Un adolescent appelé Liam, qui s’appelle Brixter sur YouTube, a créé un nouveau design basé sur le look de Link de La légende de Zelda: le souffle de la nature. Doté de la nouvelle tunique bleue mais immédiatement emblématique de Link, des fleurs Silent Princess et même d’un Korok, le design attire le regard grâce à sa structure unique et articulée.

BrixterBrixter

S’adressant à Nintendo Life, Liam a déclaré: « Mon projet prend un angle différent sur la franchise, recréant le personnage le plus emblématique de Breath of the Wild à une échelle instantanément reconnaissable et complètement articulée. Ce modèle Link aurait fière allure sur une étagère ou un bureau, et offre également d’innombrables possibilités de jeu. «

Si vous aimez son apparence et que vous souhaitez le voir officiellement examiné par l’équipe LEGO, vous pouvez soutenir le projet ici. Le vote est gratuit et il reste 59 jours à la conception pour recueillir les 10 000 hochements d’approbation nécessaires.

Aimeriez-vous voir des LEGO Zelda dans le futur? Pensez-vous que Nintendo et LEGO pourraient faire équipe pour une sortie officielle un jour? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires.