Quand Square Enix a montré la première bande-annonce de Les Avengers de Marvel Pendant l’E3 2019, quelque chose ne s’est pas passé pour les fans. Il est possible que la fièvre Avengers Endgame ait influencé les critiques négatives d’un jeu qui promettait une action par le groupe populaire de super-héros, mais sans nos acteurs préférés.

Malgré le fait que Avengers est bien plus que l’univers cinématographique Marvel, la popularité de la franchise a été catapultée grâce aux films Disney. Cela a adopté le projet de loi à Crystal Dynamics et Eidos-Montréal qui ont été témoins de critiques et de mèmes après l’annonce.

Un an plus tard et des semaines après son lancement imminent sur consoles, Marvel’s Avengers fait ses débuts avec une version bêta qui nous permet de vivre l’action avant sa version finale. Dans Hipertextual nous avons joué pendant plusieurs heures la bêta fermée qui sera ouverte à tous ceux qui ont réservé le jeu sur PlayStation 4 et nos premières impressions sont plus que positives.

Le titre Square Enix est à la hauteur de ce que l’on pourrait attendre d’un jeu de super-héros et il ne faut même pas les blagues de Robert Downey Jr. pour égayer la journée.

La version bêta commence par une séquence de 25 minutes d’A-Day. C’est le même que nous avons vu dans la première bande-annonce où les Avengers doivent arrêter une attaque au Golden Gate de San Francisco. Cette partie fonctionne comme un tutoriel et nous aide à nous familiariser avec les commandes en expérimentant l’action à différents moments du point de vue de Thor, Iron Man, Hulk, Captain America et Black Widow.

Il y a quelques années, dans une interview, Cliff Bleszinski – créateur de Gears of War – a mentionné l’importance des premières minutes de votre jeu. Une séquence de destruction comme celle de A-Day dans Marvel’s Avengers remplit son objectif d’accrocher le joueur en vous offrant un aperçu de ce qui vous attend.

Les Avengers se réunissent!

Les destructions causées à San Francisco et les événements ultérieurs sont essentiels dans l’histoire du jeu. Cela a été expliqué dans les vidéos précédentes, donc notre premier travail après la séquence d’ouverture sera de réunir les Avengers.

Pour cela, nous contrôlons Kamala Khan, mieux connu sous le nom de Mme Marvel, qui est accompagné de Bruce Banner dans un voyage pour récupérer Jarvis. La structure bêta va d’un début frénétique à un gameplay plus lent dans lequel on apprend les mouvements de Hulk et Kamala

Comme ‘Marvel Ultimate Alliance’ sur les stéroïdes

Marvel’s Avengers est un jeu d’action RPG à la troisième personne. La comparaison la plus proche serait Marvel Ultimate Alliance, bien que sous stéroïdes. En dehors des batailles contre des dizaines d’ennemis et des attaques spéciales, les développeurs ont intégré un système de progression dans lequel nous débloquons les mouvements à mesure que nous progressons.

L’arbre de compétences de la bêta est limité, mais il suffit de tester ce qui nous attend dans la version finale. Il existe également un inventaire de pièces qui améliorent votre armure et que vous pouvez également améliorer en collectant des matériaux. Cela donne une tournure intéressante au jeu, car il vous invite à explorer des scénarios à la recherche de coffres pour collecter des objets ou des ingrédients.

Les améliorations ont un effet sur les statistiques des joueurs, bien qu’il n’y ait aucun changement visuel. Car ces derniers sont les des costumes qui changent l’apparence de notre personnage. Il existe des costumes classiques des bandes dessinées d’antan ou des modèles plus récents que nous voyons dans les films Disney. Ceux-ci peuvent être déverrouillés ou achetés sur la Marketplace via des micropaiements.

‘Marvel’s Avengers’: action frénétique seule ou accompagnée

En termes de gameplay, Marvel’s Avengers ne s’éloigne pas de la formule traditionnelle du beat’em up. Les combos sont faciles à exécuter et chaque super-héros a des capacités spéciales et un type de jeu spécifique. Alors que Hulk est lent mais inflige des dégâts considérables, Black Widow peut se déplacer beaucoup plus rapidement et utiliser ses pistolets, son bâton ou son câble pour se rapprocher de ses ennemis.

Il y a des personnages plus complexes comme Iron Man qui peuvent attaquer au sol, léviter à l’aide de leurs hélices ou entrer en mode vol avec une lunette fixe pour attaquer les méchants. Pour apprendre les mouvements et les tester avant de partir en mission, il y a le mode HARM, qui est une salle de simulation à l’intérieur de l’Héliporteur où vous affronterez des vagues d’ennemis.

Le gameplay est robuste mais la caméra a quelques détails

Après plusieurs heures de jeu, le gameplay semble robuste, même si la caméra peut être influente. Le problème est qu’il est très proche de notre personnage et qu’il est parfois difficile de lire les attaques à distance. Marvel’s Avengers a des icônes qui annoncent une attaque imminente et nous permettent de l’esquiver avec un bouton.

Dans les batailles avec des dizaines d’ennemis, cela devient le chaos si vos compagnons sont contrôlés par l’IA, car ils ne semblent pas donner la priorité aux menaces. À plusieurs reprises, j’ai dû télécharger des drones ou des tourelles avec le Hulk car ni Iron Man ni Black Widow – des spécialistes à distance – n’étaient en mesure de le faire.

Des missions variées pour nous divertir

Le dernier il est compensé par le mode multijoueur. Ici, nous choisirons un héros et nous pourrons participer à des missions en mode coopératif. La variété comprend des zones de guerre, qui sont des missions en espace ouvert avec plusieurs points d’attaque; Drop Zones, exécutez dans des espaces clos pour monter de niveau et débloquer des objets, ainsi que des quêtes spécifiques aux personnages.

Les développeurs soulignent que les zones de guerre peuvent durer jusqu’à deux heures, ce qui est possible dans la version finale puisque dans la version bêta nous ne l’avons pas expérimenté. Ces missions peuvent être accomplies en solo ou en multijoueur. Le jeu a un système de matchmaking ce qui garantit que chacun sélectionne un super-héros différent.

Bien que je préfère l’aventure en solo, la bêta m’a donné la confiance nécessaire pour passer en mode coopératif ** en ligne. L’équipe compte au maximum quatre membres, bien qu’il ne soit pas nécessaire que tous soient contrôlés par des humains. Nous pouvons monter un jeu avec un ami et laisser les deux autres être gérés par l’IA.

Il y a certaines choses qui pourraient être améliorées, comme un zoom plus grand dans la caméra à la troisième personne ou une fraction de seconde réduction lors de l’ouverture des coffres. Ce sont de petits détails mais s’ils sont corrigés, ils donneront une bien plus grande fluidité à l’expérience de jeu.

En termes générales, la bêta semble très complète. Square Enix offre plus qu’une simple démo et nous donne un aperçu de ce qui nous attend dans la version finale. Les systèmes et la mécanique sont accessibles à tous et selon les développeurs, c’est proche de ce dont on pourrait profiter. 4 septembre, lorsque Marvel’s Avengers débarque sur PS4, Xbox One et Windows PC.

Ceux qui ont réservé le jeu sur PS4 pourront y accéder le 7 août. Une semaine plus tard, il sera ouvert à tous les joueurs de console Sony. Ceux qui ont pré-acheté le jeu sur Xbox One et PC pourront accéder à la version bêta le 14 août, tandis que une bêta ouverte sur toutes les plateformes fera ses débuts le 21 août.

L’article We Played the beta de «Marvel’s Avengers», le grand jeu de super-héros de 2020 a été publié sur Explica.co.