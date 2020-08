Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

14.08.2020 à 14h27

Phil Spencer, chef Xbox, a récemment participé à l’épisode le plus récent de Parler d’animaux, et ici, il a parlé d’une grande variété de sujets pendant l’entrevue. Parmi eux se trouvait l’approche que j’avais Xbox ciblant la prochaine génération de consoles, et dans ce cadre, Spencer a publié plus de détails sur la façon dont cette fois la concurrence entre Sony et Microsoft ce sera «fondamentalement différent».

D’accord avec Spencer, Nous ne parlons pas d’une guerre de console traditionnelle:

«Nous voulons que les gens se sentent membres de la Xbox. Et cet abonnement Xbox n’est pas un seul appareil, il peut être multiple. Je veux qu’ils aient une excellente expérience télévisuelle et je pense que la Xbox Series X répondra absolument à cela et je suis très enthousiasmé par la gamme de jeux que nous construisons, mais c’est une différence fondamentale par rapport à la guerre des consoles traditionnelle dont les gens parlent tant. . « Combien de consoles a-t-il vendues contre combien de consoles vendues par l’autre société? » Dites Sony ou Nintendo, mais nous ne le faisons pas. Ce n’est pas notre objectif. «

Spencer il a ensuite expliqué son raisonnement, déclarant que Xbox s’attache à donner à ses joueurs la possibilité de consommer le contenu qu’ils veulent comme ils le souhaitent, soit sur console, PC ou via Projet xCloud, aussi bien que Xbox Game Pass. En conséquence, le Xbox série x ne sera pas le centre d’attention cette fois:

«Si la guerre traditionnelle des consoles était notre objectif, nous ne placerions pas nos jeux sur PC, sur Xbox One, nous n’aurions pas xCloud et nous ne laisserions pas les gens jouer sur leurs téléphones portables. Et je ne minimise pas l’approche de quelqu’un d’autre, mais quand je parle à mes fans et à mes clients, ce que je leur dis, c’est qu’ils sont membres Xbox et que nous voulons construire cette expérience autour d’eux. «

Souviens-toi que Microsoft a officiellement confirmé que le Xbox série x Il arrivera en novembre de cette année, mais malheureusement, ce sera sans son jeu phare: Halo Infinite.

La source: Parler des animaux

Un musée américain poursuit Epic Games pour violation du droit d’auteur

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.