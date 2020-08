Avec Apex Legends Season 6: Boosted bien en cours, Respawn a publié une mise à jour de correctif pour résoudre certaines des premières préoccupations que les joueurs ont remarquées. Il est à noter que la dévotion obtient un nerf indispensable.

Dans les notes de mise à jour du correctif, Respawn écrit que le nombre total de pièces jointes de dévotions et de turbocompresseur qui apparaissent sur la carte est réduit. Les dégâts de chaque balle de dévotion sont également réduits de 17 à 16 et le recul global du LMG est augmenté.

Respawn note que « ce sont des changements rapides que nous pouvons faire maintenant » et ajoute que les joueurs peuvent s’attendre à « plus d’ajustements à Devotion qui prendront plus de temps à faire viendront plus tard. »

L’un des LMG disponibles dans Apex Legends depuis son lancement, la dévotion a finalement été transférée hors du pool de butin général et dans des packages de soins compte tenu de la puissance de l’arme dans la méta du match. Il est resté une arme de paquet de soins pendant quelques saisons maintenant, mais a obtenu quelques ajustements et changé de place avec le R-99 au début de la saison 6, remettant le Devotion dans le pool général de butin et mettant le R-99 en soin paquets.

Cependant, même avec quelques ajustements, la Devotion reste l’une des armes à feu les plus puissantes du jeu, en particulier entre les mains du nouveau personnage de la saison 6, Rampart, dont la capacité passive lui permet de tirer des LMG plus longtemps et de les recharger plus rapidement et dont la capacité tactique s’amplifie. les dommages de toutes les armes à feu. Ce correctif doit aborder le degré de maîtrise de la dévotion, mais cela peut ne pas être suffisant. C’est une arme vraiment puissante.

La nouvelle mise à jour du correctif corrige également quelques bogues gênants qui apparaissaient dans Apex Legends avec la sortie de la nouvelle saison et réduit le nombre de casques en or, de sacs à dos et de boucliers anti-renversement qui apparaissent sur World’s Edge. Vous pouvez voir tous les changements dans les notes de mise à jour, qui sont répertoriées ci-dessous.

Notes de mise à jour du correctif Apex Legends du 20 août

Aborde les points suivants:

Erreur du client Rampart Amped Wall dans les paramètres régionaux de gore adoucis Correction d’une erreur de serveur provoquant des déconnexions immédiates lorsque Rampart pose un mur Correction d’une erreur provoquée dans certains cas où un joueur se trouve sur la tourelle de Rampart quand elle est détruite . Nous travaillons toujours sur ce problème pour le skin Ange gardien de Lifeline. La ligne de finition « Boom » de Rampart ne s’affiche pas correctement sur la carte.

De plus, nous publierons une mise à jour de la playlist plus tard dans la journée pour effectuer les opérations suivantes:

Réduit les dégâts de dévotion [17 -> 16] , et augmente le recul – ce sont des changements rapides que nous pouvons faire maintenant, plus d’ajustements à la dévotion qui prennent plus de temps à faire viendront plus tard.Réduire le nombre de dévotions et de turbocompresseurs générés.Réduction du nombre de heaumes en or, de sacs à dos en or et de boucliers d’incapacité en or.

