Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRE

22.08.2020 à 11h46

On ne peut toujours pas croire ça Warner et HBO ont donné le feu vert à Snyder Cut de Justice League, mais nous y sommes et grâce à une fuite avant DC FanDome nous avons déjà notre première bande-annonce. Ruban Snyder reprendra nombre de ses idées originales qui n’ont plus atteint la version cinématographique et nous pourrons en profiter exclusivement à travers HBO Max.

La vidéo est principalement composée de scènes qui n’ont jamais atteint la version de Joss Whedon, parmi eux, le costume noir emblématique de Superman, notre premier regard sur Darkseid et le nouveau design de Steppenwolf.

La mauvaise nouvelle est que cet aperçu ne nous donne toujours pas de date de sortie exacte, nous rappelant seulement que le film fera ses débuts en 2021, exclusivement pour HBO Max.

La source: HitemUp.ru

Ce sont toutes les premières de Netflix Mexique pour septembre 2020

Rodolfo Léon

Editor chez atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.