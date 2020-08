ESTNN présente les résultats de la grande finale ouverte en ligne de NA East DreamHack en août.

Le deuxième tournoi mensuel Fortnite de DreamHack pour la région de NA East vient de se terminer après deux jours et plus de 12 heures d’action intense. Les joueurs de NA East ont représenté leur région comme prévu, mais d’autres compétiteurs talentueux de NA West et d’Europe ont également participé à la compétition. Le premier jour du tournoi a vu les 750 meilleurs joueurs de deux manches distinctes passer en demi-finale. À partir de là, seuls les 100 meilleurs joueurs se qualifieraient pour la grande finale.

Pour les centaines de chanceux qui ont atteint la session finale, six matchs se sont tenus entre eux et le grand prix de 10 000 $ US. L’objectif pour tous les finalistes était d’accumuler autant de points que possible. Avec des noms comme Bugha, champion de la Coupe du monde de Fortnite, Aspect, Assault et d’autres dans le mélange, voyons qui est sorti vainqueur et a gagné 10 000 $ US.

OA Coop remporte son deuxième tournoi solo consécutif

BÉBÉ RETOUR À DOS LET GOOO (10000 $) pic.twitter.com/uD6WbL1XG8 – OA Coop (@ L2Coop) 22 août 2020

Un joueur contrôleur nommé Coop of Optimal Ambition a clôturé le chapitre 2 – Saison 3 avec sa deuxième victoire consécutive dans un tournoi majeur. Le premier a eu lieu le week-end dernier, où il a mis en évidence les 100 meilleurs joueurs de cette saison lors de la grande finale FNCS. Il a gagné 50K USD après avoir compilé les meilleures performances de haut en bas. Coop s’est maintenant solidifié en tant que meilleur joueur solo du chapitre 2 – Saison 3 avec une victoire au DreamHack Online Open.

En six matches, Coop a obtenu 280 points avec 15 éliminations et aucune Victory Royales. Il a réussi une deuxième et une troisième place en deux matchs, ce qui lui a valu beaucoup de points de placement. Bien que TSM Commandment ait bouclé cette fin, il a perdu seulement trois points de la première place. Une élimination de plus aurait inversé un et deux, ce qui est similaire à ce qui s’est passé lors de l’UE DreamHack Online Open le mois dernier. Néanmoins, le placement moyen de Coop de 17,87 lui a valu le tournoi et 10 000 $ US supplémentaires.

Le Commandement mentionné ci-dessus de Team SoloMid s’est rapproché d’une Victory Royale pour clôturer le tournoi. Cependant, il est venu juste avant la première place. Il a compilé 278 points au cours des six derniers matchs avec 18 éliminations et une Victory Royale lors du dernier match. Le jeune membre TSM ajoutera 5 000 USD supplémentaires à ses revenus de carrière. Les coéquipiers organisationnels SEN Aspect et SEN Bugha ont respectivement terminé troisième et quatrième. Aspect a terminé avec 265 points, tandis que le champion de la Coupe du monde de Fortnite en a remporté 249 en grande finale.

Parmi les autres noms notables au sommet du classement, citons Assault, Pure Deyy et FNCS Chapter 2 – Season 3 runner-up Klass. Voyez où les 100 finalistes ont terminé dans le classement ci-dessous.

Félicitations à tous les finalistes de l’Open en ligne de NA East DreamHack en août et à OA Coop pour avoir remporté son deuxième tournoi Fortnite compétitif consécutif! DreamHack clôturera le mois d’août avec la compétition européenne plus tard dans la journée.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

Image en vedette: DreamHack

Le message Fortnite: OA Coop remporte l’Open en ligne de NA East August DreamHack est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.