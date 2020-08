Pokémon est l’un des jeux vidéo les plus réussis de tous les temps. Avec 8 générations et beaucoup de jeux derrière lui, il est logique que la fièvre continue de faire rage partout où elle se produit. Il n’y a plus rien pour voir que les derniers jeux, Pokémon Sword and Shield sont la troisième génération la plus vendue. Pendant ces jours, les Coupes du monde Pokémon se déroulent en Corée, un événement où les meilleurs entraîneurs du monde se rencontrent. Pendant les Coupes du monde, il y a des Pokémon qui deviennent très populaires, comme cela s’est produit l’année dernière avec le brillant Amoongus de Baik Jongyoon, un entraîneur qui figurait parmi les quatre meilleurs de sa catégorie, Senior.

Obtenez votre Amoonguss brillant dans Pokémon Sword / Shield

Pour commémorer cet événement et ce Pokémon qui est devenu si populaire, un Amoonguss brillant est distribué via un cadeau mystère. Les étapes à suivre pour y parvenir sont les suivantes:

Ouvrez le menu du jeu et allez dans Mystery Gift Sélectionnez « Recevoir un Mystery Gift ». Sélectionnez « Recevoir par code ou mot de passe ». Entrez le mot de passe: TRA1NERSCUP

Les mouvements avec lesquels cet Amoonguss brillant nous vient sont: Clear Fog, Spore, Protection et Wrath Powder. La capacité dudit Pokémon est la régénération et il viendra avec l’objet Focus Band.

Si vous voulez mettre la main sur ce Pokémon Brillant, vous devez vous dépêcher, car vous aurez jusqu’au jour 10 août à 16 h 59 (temps péninsulaire).

