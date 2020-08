La dernière aventure des monstres de poche, Pokémon Sword and Shield, malgré toutes les critiques qu’elle a eues, est un succès. Il suffit de voir les soldes des aventures de la région de Galar. Selon les dernières données fournies par Nintendo avec ses jeux les plus vendus, Pokémon Sword / Shield est en cinquième position avec plus de 18 millions d’exemplaires vendus. Pas mal, non?

Au cours de cet été, de juin à août, la Pokémon Players Cup se déroule en ligne, un tournoi en ligne où des entraîneurs du monde entier peuvent participer à différentes compétitions, telles que le JCC Pokémon, Pokémon Sword and Shield et Pókken. Tournoi DX. Pour fêter cette compétition, un code cadeau mystère sera distribué Porygon2 prêt pour le combat. Voulez-vous savoir comment vous en procurer?

Obtenez Porygon2

Pour obtenir Porygon2, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez le menu du jeu et allez dans Cadeau mystérieux Sélectionnez «Recevoir un cadeau mystérieux» Sélectionnez «Recevoir par code ou mot de passe». le code: « PKMNPLAYERSCUP »

Vous ne pouvez obtenir que Porygon2 jusqu’au 31 août, Alors dépêche-toi! N’oubliez pas qu’actuellement, vous pouvez également obtenir un Gatrodon compétitif grâce à un autre code cadeau mystère.

