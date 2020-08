Sakuna: Of Rice and Ruin est l’un des jeux que nous attendons avec impatience de venir sur Nintendo Switch. Avec son lancement prévu le 20 novembre, l’attente peut être éternelle. Heureusement, Marvelous a mis à jour la page Web officielle du titre pour nous montrer un série de vidéos et capture comment la mécanique de combat du titre fonctionne, que nous commentons ci-dessous:

Les batailles de Sakuna: du riz et de la ruine en action

Pour commencer, nous avons le attaques de base, qui se font uniquement en appuyant sur un bouton et en dirigeant l’action avec le levier. Comme vous pouvez le voir, nos outils agricoles seront nos meilleurs alliés pour rendre justice dans les différents scénarios.

Ensuite, nous avons notre crochet, ce qui nous aidera à avancer à travers les différentes plates-formes que nous trouvons à chaque niveau nous permettant de nous accrocher aux murs ou aux toits.

Ensuite, nous avons le attaques spéciales, que nous pouvons utiliser au fur et à mesure que notre barre de compétences se remplit, et cela nous permettra de causer des dégâts brutaux à nos ennemis et qui aura divers effets, comme nous donner la possibilité de lier des combos.

Mais ces attaques ne seront pas nos seuls outils spéciaux, car en utilisant le crochet nous pouvons attraper et jeter nos ennemis, soit contre ses camarades, soit contre la même scène.

Bien sûr, nous devons également être conscients de étapeEh bien, selon où nous sommes, nous aurons de nouvelles façons de vaincre nos ennemis. Ou qu’ils nous châtient …

le bêtes démoniaques Ils nous barreront la route, nous mettront à l’épreuve et devront démontrer tout ce que nous avons appris jusqu’à présent si nous voulons les vaincre.

Enfin, indiquez que pendant les nuits les ennemis seront plus dursmais, en retour, les récompenses qu’ils pourront laisser seront également meilleures; chaque scénario aura une série d’objectifs comment vaincre un certain nombre d’ennemis ou trouver un certain trésor caché, et en les complétant, nous débloquerons de nouveaux scénarios; et nous pouvons basculer entre la difficulté normale et facile à tout moment dans le menu des options.

Que pensez-vous de la mécanique de combat de Sakuna: Of Rice and Ruin? Obtiendrez-vous son édition collector? Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

