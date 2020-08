À cette période de l’année, nous nous souvenons généralement de toutes les meilleures offres de jeux Amazon Prime Day que nous avons conclues. Cependant, les perturbations en cours causées par la pandémie de coronavirus et le ralentissement économique qui en a résulté ont retardé la bonanza des ventes. Nous savons maintenant, cependant, que le Prime Day 2020 aura probablement lieu en octobre à la place. Cela reste à confirmer et pourrait même être repoussé plus loin. Nous avons toutes les dernières informations que vous devez savoir ici.

Amazon a confirmé que cela aura certainement lieu, ils devront donc faire attention, sinon cela risque de se heurter à la folie du Black Friday. Bien sûr, être en mesure d’organiser l’événement en toute sécurité et de sécuriser est également plus important à ce stade. Le Switch, PS4 ou Xbox One bon marché peut attendre, pour le moment.

Pourtant, jusqu’à ce que des informations concrètes soient révélées, nous sommes toujours là pour vous préparer. En attendant, nous allons passer en revue toutes les meilleures offres de jeux Amazon Prime Day de l’année dernière et réfléchir à la façon dont l’événement de deux jours pourrait se dérouler en 2020, cette année la plus imprévisible. Vous pouvez également vous rendre sur Jelly Deals pour un aperçu plus large des meilleures offres Amazon Prime Day dans de nombreuses autres catégories – telles que la technologie, les articles ménagers et bien plus encore.

Quand est Amazon Prime Day 2020?

Nous ne savons actuellement pas quand aura lieu Amazon Prime Day 2020. Cela se produit généralement sur deux jours à la mi-juillet. Cependant, Business Insider a vu des courriels envoyés à des vendeurs tiers, leur conseillant d’utiliser la semaine du 5 octobre comme «date de substitution» pour les promotions et les coupons Prime Day. Cela a ensuite été suivi d’une déclaration à TechCrunch confirmant un retard d’Amazon Prime Day pour 2020, mais que l’événement se poursuivrait plus tard cette année.

L’année dernière, Amazon Prime Day a eu lieu les 15 et 16 juillet.

Nous ne manquerons pas de transmettre toute information sur la date d’Amazon Prime Day dès que nous entendrons de nouvelles informations. Vous pouvez toujours donner un suivi à Jelly Deals sur Twitter, où nous vous indiquerons la date une fois qu’elle aura été annoncée.

Offres de jeu Amazon Prime Day 2020: nos prévisions?

L’année a été imprévisible jusqu’à présent, il est donc difficile de mesurer les attentes pour le Prime Day 2020. Nous savons cependant que malgré moins d’accords cette année jusqu’à présent, la demande reste élevée.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Il y a eu une pénurie massive de stock de Nintendo Switch au cours des derniers mois et Nintendo a à peine atteint le point où ils peuvent répondre à la demande actuelle, alors ne vous attendez pas à ce qu’ils fassent partie d’un événement de vente majeur de si tôt. Quelque chose de spécial pourrait survenir si Prime Day est reporté plus tard dans l’année, mais nous n’avons pas beaucoup d’espoir pour le moment.

En regardant ailleurs, Sony et Microsoft ont vu la demande pour leurs consoles PS4 et Xbox One augmenter alors que la demande de divertissement à domicile augmentait. Même quand même, avec les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X à l’horizon, le Prime Day de cette année serait sûrement le moment opportun pour changer davantage de consoles de génération actuelle pour une bonne affaire. Malheureusement, la pandémie a déjà provoqué une recrudescence de la demande au cours des derniers mois, laissant le stock de consoles dans une faible offre, de sorte que nous ne verrons peut-être pas les prix redescendre même aux niveaux du Black Friday de l’année dernière.

Une fois l’événement lancé (chaque fois qu’il se révèle être le cas), nous ajouterons toutes les offres de jeux Amazon Prime Day ici. Pour l’instant, parcourez les meilleures offres disponibles sur diverses consoles, produits de jeu et technologies juste en dessous.

Qu’est-ce que Prime Day?

Amazon Prime Day était à la hauteur de son nom lorsqu’il ne fonctionnait que pendant une seule période de 24 heures, mais il s’est maintenant étendu à une aubaine complète de 48 heures d’offres sur des articles de marque Amazon comme Echo et Kindle, ainsi que toute une gamme de produits à peu près tout. Il peut également être utilisé pour les lancements de produits, comme le TurboGrafx-16 de l’année dernière.

La plupart des articles Prime Day seront mis en vente tout au long de l’événement, mais vous voudrez également surveiller le barrage d’offres Lightning qui seront diffusées tout au long de l’événement. Ces offres sont généralement lancées à des prix particulièrement bas pendant une durée limitée et un stock limité, vous devez donc vraiment rester attentif. Mais c’est aussi à cela que sert cette page. Ou il y a le Twitter Jelly Deals où nous vous informerons de toute offre à venir. Suivez-nous!

Dois-je être membre d’Amazon Prime?

Oui! Les offres proposées pendant Amazon Prime Day ne peuvent être achetées que par les membres Prime.

La bonne nouvelle est que si vous n’avez jamais adhéré auparavant, vous pouvez vous inscrire à un mois d’Amazon Prime gratuit avant, et vous serez éligible aux offres Prime Day dès qu’elles seront en ligne. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur la page d’adhésion Prime sur Amazon UK ou Amazon US pour vous inscrire, et vous pouvez même annuler votre abonnement immédiatement après Prime Day pour éviter d’être facturé.

Si vous avez déjà utilisé l’essai gratuit, un abonnement Amazon Prime vous coûtera 79 £ / 99 $ pour un an ou 7,99 £ / 10,99 $ par mois. Mais gardez un œil sur une réduction sur un abonnement Prime pendant l’événement!

En tant que membre Amazon Prime, vous avez non seulement accès à la vente Prime Day, mais vous bénéficierez également d’une livraison gratuite d’un jour, Prime Video, Prime Music, Prime Reading et Twitch Prime (ce qui vous rend également éligible à certains jeux gratuits) .

Pour les étudiants, vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de six mois de Prime et bénéficier d’une réduction de 50% sur l’adhésion à l’expiration de l’essai.

D’autres détaillants auront-ils des offres Prime Day?

Alors que Prime Day reste un événement organisé par Amazon, d’autres détaillants cherchent maintenant à capitaliser sur l’augmentation des habitudes de dépenses pendant cette période en gérant leurs propres ventes concurrentes.

C’est plus généralement le cas aux États-Unis, où Best Buy, Walmart et Target exécutent leurs propres versions de Prime Day. Tout cela est une excellente nouvelle pour nous qui souhaitons bénéficier des meilleures offres. Même l’année dernière, nous avons vu Walmart proposer une superbe offre Nintendo Switch pour Prime Day. Cependant, avec le report du Prime Day 2020 en octobre, d’autres magasins peuvent renoncer à des ventes supplémentaires et se réserver pour le Black Friday un mois plus tard. Nous vous préviendrons dès que nous entendrons quelque chose!

En d’autres termes, vous pourriez trouver des offres encore meilleures ailleurs, ainsi que rechercher les meilleures offres d’Amazon et les offres Lightning. Bien entendu, nous veillerons également à garder un œil sur les bonnes affaires que nous repérerons pour cette page.

Assurez-vous de suivre Jelly Deals sur Twitter ou de revenir lorsque l’événement commencera pour être le premier à connaître toutes les meilleures offres de jeu Prime Day.