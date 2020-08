Le développeur indépendant Caracal Games finalise les détails de son nouveau projet après l’aventure à la première personne avec parkour Downward, c’est OkunoKA Madness, une plateformes vue latérale et graphiques exigeants dessinés à la main ou hardcore, à la manière de ce que l’on peut trouver dans des jeux comme la saga Meat Boy, beaucoup de plateformes pleines de dangers situées dans les endroits avec la pire idée, afin de mettre nos réflexes à l’épreuve avec sa grande vitesse. Un grand nombre de niveaux thématiques de difficulté croissante nous attendent que nous ne pourrons cesser d’essayer de surmonter encore et encore, une centaine de tours pour une plus grande précision, dans lesquels nous devrons sauter, courir et rebondir sur les murs comme des fous. À partir du 8 septembre Il sera disponible dans l’eShop de la console Joy-Con pour 14,99 €, il reste donc encore quelques semaines à attendre, cependant, au moins nous avons un gameplay des premières minutes de jeu pour rendre l’attente plus divertissante:

Mettez vos réflexes et votre coordination à l’épreuve avec plus de 100 niveaux à compléter et 3 modes de course pour montrer combien vous valez!

OkunoKA Madness est un jeu de plateforme où vous incarnez KA, un héros bleu qui doit sauver le monde des âmes des griffes d’Os, son ennemi mortel.

Vous devrez sauter, courir et surmonter les obstacles dans des mondes uniques et colorés avec plus de 100 niveaux, vous affronterez des boss excentriques, vous trouverez des secrets cachés et vous pourrez débloquer des tonnes de surprises et un monde encore plus difficile: la folie!

Plus de 100 niveaux de plates-formes très difficiles

3 modes à compléter dans les plus brefs délais: tous les mondes, un seul niveau et personnalisé

Divers personnages à débloquer avec des capacités uniques

Système de classement avec des marqueurs locaux et mondiaux