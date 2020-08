Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La démo de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 est maintenant disponible. Pour la grande majorité, cela signifiait un bon moment de plaisir sur le skateboard virtuel, mais pour d’autres, cela représentait l’occasion d’analyser leurs fichiers. Grâce à ce dernier, on sait désormais que Jack Black pourrait apparaître dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 dans le rôle d’un ancien personnage.

Selon CheezhOfficial, dans les fichiers de démonstration de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 se trouve une nouvelle version d’Officier Dick. Ce qui est intéressant, c’est que dans cette remasterisation, il a le look de Jack Black, célèbre acteur et comédien.

Vous pouvez le voir ci-dessous:

Dans le cas où vous l’avez manqué: Jack Black prouve qu’il pourrait donner sa voix à Red Dead Redemption

Black Jack est le nouvel officier Dick! #TonyHawkProSkater #TonyHawk #THPS pic.twitter.com/rz4U2RTTRp – CheezhOfficial® (@CheezhOfficial) 15 août 2020

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’officier Dick était un personnage à débloquer dans les premiers épisodes de Tony Hawk’s Pro Skater. Dans les premiers épisodes, c’était un officier avec une apparence générique, il est donc frappant qu’il soit maintenant joué par un artiste aussi renommé.

Maintenant, il faut noter que ce ne serait pas une surprise si Jack Black apparaissait dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2. Après tout, l’acteur faisait partie de la promotion du jeu et a même mis en ligne une vidéo dans laquelle il joue ce titre avec Tony. Faucon.

Il est à noter qu’à l’heure actuelle, Activision n’a pas confirmé que Jack Black apparaîtra dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Utiliserez-vous l’officier Dick dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2? Dites le nous dans les commentaires.

Les Pro Skater 1 et 2 de Tony Hawk seront disponibles sur PlayStation 4, Xbox One et PC à partir du 4 septembre. Vous pouvez en savoir plus sur cette tranche de patinage si vous lisez nos impressions sur la démo ou si vous visitez son dossier.

La source