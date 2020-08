Il y a quelques mois, nous avons signalé la vente potentielle de Warner Brothers Interactive. Maintenant, il semble que la branche de jeu du géant du divertissement fasse toujours partie des plans de la société pour aller de l’avant.

Une note interne du PDG Jason Kilar, qui a depuis été publiée sur le site de presse de Warner Media, suggère que le divertissement interactif est l’un des principaux piliers sur lesquels WB envisage de se concentrer.

Le mémo indique que le département des jeux, ainsi qu’un grand nombre d’autres sections de l’activité de Warner resteront «axés sur l’engagement des fans avec nos marques et franchises à travers des jeux et d’autres expériences interactives».

Plus de détails dans le mémo impliquent un accent sur le service de streaming HBO Max, ainsi que des changements structurels pour aider à l’efficacité de l’entreprise dans son ensemble. Reste à savoir si cela impliquera ou non des redondances au sein de la branche des jeux.

Cependant, Kilar a ajouté ce qui suit dans la note de service: « Simplifier notre approche et restreindre notre objectif va au-delà, par exemple, d’avoir une organisation de contenu contre deux. Cela signifie également que nous allons réduire la taille de nos équipes, nos couches et notre Ces réductions ne reflètent en aucun cas la qualité des personnes concernées ni leur travail. C’est simplement une fonction des changements ci-dessus qui, je crois, sont nécessaires pour WarnerMedia et notre capacité collective à servir au mieux les clients. «

Au moment de la vente envisagée, le prix demandé pour Warner Brothers Interactive aurait été de l’ordre de 4 milliards de dollars. Un certain nombre de parties, dont EA, Activision et Take-Two, avaient apparemment manifesté leur intérêt pour l’achat de la division.

Via GamesIndustry.biz

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71424/it-looks-like-warner-brothers-interactive-is-no-longer-for-sale/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));