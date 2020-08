One Piece: Guerriers pirates 4 est maintenant disponible en Nintendo Commutateur depuis un certain temps maintenant, il n’y a donc aucune excuse pour ne pas rejoindre le groupe de pirates au chapeau de paille le plus célèbre au monde. Ainsi, si nous faisons partie de ceux qui aiment recevoir en permanence du contenu supplémentaire, nous avons de la chance, car avec les pirates qui ont déjà confirmé son apparition via DLC, il a maintenant été confirmé à un nouveau personnage qui atteindra ce titre de sorte qu’aucun ennemi de ces nombreuses hordes ne reste debout. Et il est accompagné de plusieurs images!

Killer est vu dans les nouvelles images de One Piece: Pirate Warriors 4

Bandai Namco a maintenant partagé plusieurs images à travers lesquelles il a révélé qui sera l’un des prochains personnages à venir One Piece: Guerriers pirates 4 sous la forme de DLC inclus dans le deuxième pass de saison, qui sera publié à partir de l’automne prochain. Cependant, contrairement à d’autres pirates dont nous avons également pu voir les images, dans ce cas, Tueur Il n’a pas révélé beaucoup de détails, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’attendre un peu plus longtemps pour savoir officiellement quelles seront les forces de ce pirate qui, sûrement, ne pourra pas faciliter les choses pour tous ces ennemis qui se dressent sur son chemin .

De cette façon, nous ne pouvons que continuer à attendre un peu plus longtemps pour jouer avec ce nouveau personnage de One Piece: Pirate Warriors 4. Et vous, qui aimeriez-vous rejoindre le jeu à travers le futur DLC que le jeu aura? Faites-vous partie de ceux qui passent à nouveau la caisse pour obtenir tout ce contenu téléchargeable ou, au contraire, est-ce suffisant pour vous simplement avec le contenu inclus dans le jeu de base?

