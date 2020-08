Il se passe beaucoup de choses avec Fortnite en ce moment avec les nouvelles récentes selon lesquelles il a été interdit par Apple et Google. Cela est dû à la récente méga baisse d’Epic Games et à l’inclusion du paiement direct, mais – loin de la politique et de la monnaie du jeu – il y a aussi une foule de nouveaux défis pour la neuvième semaine. Et, pour vous aider à relever l’un des nombreux défis, vous découvrirez ici où se trouve le Camp Cod afin que vous puissiez trouver l’emplacement où vous devez allumer les feux de camp.

En plus de devoir allumer un tas de feux de camp, les autres défis de la semaine neuf de Fortnite pour la saison 3 incluent la recherche d’Hydro 16 et la collecte de métal. Vous devez également faire le plein d’un véhicule à Catty Corner, ainsi que faire un tas d’éliminations à The Fortilla.

Bien que vous puissiez relever les autres défis à un autre moment, vous découvrirez ci-dessous où se trouve le Camp Cod afin de trouver l’emplacement des feux de camp.

Où est Camp Cod à Fortnite?

Camp Cod se trouve à Fortnite au sud de sa carte.

Pour trouver Camp Cod à Fortnite, vous devez vous rendre sur la place G8 de la carte d’Epic Games pour trouver son emplacement.

C’est une petite île sous Catty Corner et Misty Meadows, donc ce n’est pas trop difficile à trouver.

Et, lorsque vous y arrivez, vous devez allumer trois feux de camp pour relever le défi.

Comment attiser les feux de camp à Fortnite

Vous allumez des feux de camp à Fortnite en vous rendant au Camp Cod et en appuyant sur le bouton Lumière.

Une fois que vous avez allumé un feu de camp éteint, vous devez appuyer à nouveau sur le même bouton pour les alimenter.

Il y a un tas de tentes de bois non éclairées autour de Camp Cod, mais il vous suffit d’en allumer trois pour atteindre l’objectif.

Après avoir terminé le défi, vous serez récompensé par 3500 XP.

