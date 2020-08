La semaine prochaine marquera une autre activité saisonnière de Destiny 2: le Solstice of Heroes. L’événement d’été apporte une nouvelle région à jouer, la zone aérienne européenne et une nouvelle armure à chasser. Xur est de retour ce week-end avec une nouvelle récolte d’exotiques pour vous aider à tirer le meilleur parti du nouvel événement. Voici où le trouver et ce qu’il vend.

Se diriger vers Nessus pour retrouver Xur cette semaine, dans le Tombe de l’observateur zone. Pour son arme, Xur offre Sans merci. Les chasseurs peuvent récupérer le Bouffon Gémeaux armure de jambe; pour les Titans, il y a le Grèves pèlerins armure de jambe; et pour Warlocks, Xur a le Le péché de Nezarec casque.

Emplacement Xur

Frayez-vous un chemin dans la zone de transmat de Watcher’s Grave et sautez sur votre moineau en direction du nord. Dirigez-vous vers la barge dorée de Calus. Montez à bord et cherchez Xur debout sur le pont, vous attendant.

Trouvez Xur en train de vivre sur la barge dorée de Calus cette semaine.

Objets exotiques Xur

Xur a un autre excellent fusil à fusion exotique à vous offrir cette semaine avec Merciless. Telesto n’est pas tout à fait le favori PvP, mais Merciless peut faire beaucoup en PvP et PvE, grâce à son temps de charge rapide et ses dégâts accrus. Si vous n’êtes pas fan des autres options, Xur vend également un engramme exotique qui sera décrypté en un exotique que vous ne possédez pas déjà. Il a également la carte de défi Five of Swords, qui vous permet d’activer les modificateurs pour Nightfall Strikes.

Engramme exotique – 97 fragments légendairesSans pitié – 29 fragments légendairesGemini Jester – 23 fragments légendairesPeregrine Greaves – 23 fragments légendairesNezarec’s Sin – 23 fragments légendairesFive of Swords – gratuit

Sans merci

Impitoyable charge de plus en plus vite jusqu’à ce que vous obteniez une mise à mort, ce qui en fait un outil idéal pour infliger rapidement beaucoup de dégâts.

En tant que fusils exotiques et à fusion, vous pouvez faire bien pire que Merciless, un fusil puissant qui vous aide à continuer à tirer jusqu’à ce que vous soyez tué. Le temps de charge de l’arme est raccourci chaque fois que vous tirez une explosion qui ne finit pas par être mortelle, ce qui le rend idéal lorsque vous êtes au milieu d’une fusillade tendue avec d’autres Gardiens, ou pour infliger des dégâts au boss. Lorsque vous tuez enfin quelque chose, Merciless obtient un bonus de dégâts après le rechargement, ce qui vous incite à continuer à désintégrer vos ennemis encore et encore.

Bouffon des Gémeaux (chasseur)

Esquiver avec Gemini Jester ne recharge pas votre arme ou ne remplit pas votre corps à corps – cela irrite également vos ennemis.

Si vous aimez vous rapprocher de vos ennemis et esquiver beaucoup, Gemini Jester peut vous donner un avantage. L’armure de jambe désoriente les ennemis et supprime leur radar lorsque vous esquivez près d’eux, vous donnant une chance de profiter et de les achever. Vous obtenez l’effet à la fois en PvP et en PvE, alors essayez-le dans diverses situations.

Mobilité: 11Résilience: 14Récupération: 7Discipline: 18Intellect: 6Force: 9Total: 65

Peregrine Grieves (Titan)

Vous tirez davantage parti de vos charges d’épaule si vous les exécutez en volant dans les airs avec Peregrine Grieves.

Allumez vos charges avec Peregrine Grieves. Les exotiques vous encouragent à rendre vos mouvements plus aériens – chaque fois que vous effectuez une charge d’épaule pendant que vous êtes dans les airs, vous infligez des dégâts supplémentaires. Les titans qui aiment les constructions aériennes peuvent vraiment tirer le meilleur parti de leur mêlée avec celui-ci.

Mobilité: 15 Résilience: 3 Récupération: 14 Discipline: 7 Intellect: 17 Force: 8 Total: 64

Péché de Nezarec (démoniste)

Nezarec’s Sin est un exotique « par défaut » fiable pour les Warlocks qui aiment les capacités du Vide.

Ce casque est un exotique fidèle pour Warlocks, surtout si vous êtes un fan de Nova Bomb et Void Warp. Chaque fois que vous tuez avec des dégâts du Vide, le péché de Nezarec augmente le taux de recharge de vos capacités. Associez-le aux capacités du Vide et aux armes du Vide, et vous pourrez récupérer vos Supers, grenades et mêlées très rapidement. Nezarec est excellent en PvE, mais également pratique en PvP, surtout si votre build ne nécessite pas d’exotique différent.

Mobilité: 8Résilience: 15Récupération: 9Discipline: 17Intellect: 10Force: 6Total: 65

